River cruza los dedos por Enzo Fernández: la millonaria suma que recibiría si pasa al Manchester City

Cuánto dinero ya le había dejado Enzo Fernández al club de Núñez

La relación entre el volante y la institución riverplatense sigue rindiendo frutos económicos incalculables desde aquel salto al fútbol europeo. Cuando se concretó su histórica venta del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros, el club de Núñez ya había percibido 4.235.000 euros por el mismo mecanismo de solidaridad, a lo que se sumó el 25% de plusvalía que la dirigencia había conservado de su ficha.

En su etapa defendiendo la camiseta de la banda roja, el mediocampista dejó una huella imborrable al disputar 52 partidos oficiales, marcar 12 goles y aportar 10 asistencias, un rendimiento consagratorio que hoy continúa generando dividendos históricos para la tesorería riverplatense a la espera de un nuevo bombazo en el mercado europeo.