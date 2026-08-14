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River cruza los dedos por Enzo Fernández: la millonaria suma que recibiría si pasa al Manchester City

River está atento al mercado europeo ya que si Enzo Fernández es vendido al Manchester City, el club recibirá una suma millonaria. Los detalles.

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Enzo Fernández. 

Enzo Fernández. 

Mientras River Plate disfruta de un mercado de pases histórico tras abrochar la llegada de Thiago Almada y otros ocho refuerzos, la atención de la dirigencia también apunta al Viejo Continente. Un posible movimiento en la élite del fútbol europeo podría dejarle una cifra millonaria a las arcas del club de Núñez gracias al rendimiento de uno de sus hijos pródigo.

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El protagonista en cuestión es Enzo Fernández, quien se encuentra en la mira del Manchester City. El conjunto dirigido por Pep Guardiola posó sus ojos en el volante campeón del mundo y lo considera como una de las alternativas principales para reforzar la mitad de la cancha ante una eventual salida de Rodri. Ante este escenario, el Chelsea fijó un piso de 160 millones de dólares para sentarse a negociar la ficha del mediocampist.

Cuánto dinero recibiría River si se concreta el pase de Enzo Fernández

La posibilidad de que la transferencia llegue a buen puerto desató una gran expectativa en el Monumental por el rédito financiero que implicaría. De concretarse la operación por la cifra pretendida por el club londinense, River percibirá el 3,5% del monto total de la venta en concepto de mecanismo de solidaridad que establece la FIFA para premiar a los clubes formadores.

Si se toma como referencia la cotización de 160 millones de dólares establecida por el Chelsea, el Millonario embolsaría la impactante suma de 5,6 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, este ingreso superaría ampliamente los 2,5 millones de dólares invertidos por el regreso de Rafael Borré, quedando apenas por debajo de los 6 millones de la inversión inicial realizada por Tobías Andrada.

Cuánto dinero ya le había dejado Enzo Fernández al club de Núñez

La relación entre el volante y la institución riverplatense sigue rindiendo frutos económicos incalculables desde aquel salto al fútbol europeo. Cuando se concretó su histórica venta del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros, el club de Núñez ya había percibido 4.235.000 euros por el mismo mecanismo de solidaridad, a lo que se sumó el 25% de plusvalía que la dirigencia había conservado de su ficha.

En su etapa defendiendo la camiseta de la banda roja, el mediocampista dejó una huella imborrable al disputar 52 partidos oficiales, marcar 12 goles y aportar 10 asistencias, un rendimiento consagratorio que hoy continúa generando dividendos históricos para la tesorería riverplatense a la espera de un nuevo bombazo en el mercado europeo.

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