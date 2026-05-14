Batería del celular: los errores más frecuentes que reducen su vida útil

Recomendaciones para el cuidado de la batería
Batería del celular
Cómo cargar la batería del celular cuando no hay luz con este truco definitivo. (Foto: Archivo)
Otros aspectos a tener en cuenta son las prácticas a evitar, como mantener el dispositivo conectado durante toda la noche, dado que esto puede generar calor y acelerar el deterioro de la batería. También es perjudicial utilizar el dispositivo en condiciones de frío o calor extremos, lo que afecta negativamente la química interna de la batería. Además, instalar aplicaciones con alto consumo energético sin control puede agotar la batería rápidamente.
Hábitos que prolongan la vida útil de la batería del celular
Diseño sin título (3).jpg
Las mejores configuraciones para que la batería de tu celular no se agote rápido.
Los sistemas operativos móviles ofrecen herramientas para evaluar el estado de la batería. En iOS, la función “Salud de la batería” permite conocer la capacidad y el rendimiento. En Android, aplicaciones como AccuBattery brindan información detallada sobre ciclos de carga y capacidad remanente.
Adoptar estas recomendaciones contribuye a mantener la batería de celulares y otros dispositivos móviles en condiciones óptimas, prolongando su vida útil y asegurando un mejor rendimiento.