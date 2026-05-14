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Luana de Gran Hermano dejó en shock a La Bomba Tucumana con su inesperada revelación sobre su hijo

Luana Fernández sorprendió a todos en Gran Hermano con una fuerte confesión sobre el hijo de La Bomba Tucumana.

14 may 2026, 13:16
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Luana Fernández dejó en shock a La Bomba Tucumana con su revelación sobre su hijo.
Luana Fernández dejó en shock a La Bomba Tucumana con su revelación sobre su hijo.

Luana Fernández dejó en shock a La Bomba Tucumana con su revelación sobre su hijo.

La noche del miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada no solo trajo la doble eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio por el "voto planta". El momento más explosivo de la noche lo protagonizó Luana Fernández, quien sorprendió a todos —y especialmente a Gladys "la Bomba Tucumana" — con una confesión que nadie esperaba.

Todo ocurrió cuando Santiago del Moro le preguntó a los participantes qué tipo de persona les gustaría que ingresara a la casa. Luana no dudó: "Sí, por favor, que entre un hombre para mí, te lo pido". Y ahí fue cuando soltó la bomba: "Que entre el hijo de la Bomba, que ya lo conozco y hay algo ahí, que ya nos conocimos". Gladys, que sostenía una foto de su hijo Santiago Griffo, quedó visiblemente atónita.

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Lejos de echarse atrás ante la reacción de asombro del conductor, Luana continuó: "Sí, lo conozco, a Tiaguito. Tuvimos ahí algo, una noche de tragos, pero nada raro". La declaración generó revuelo inmediato tanto dentro de la casa como en las redes sociales.

Y la historia tuvo un capítulo más por fuera de la pantalla: según trascendió, Luana y Santiago se seguían mutuamente en redes sociales, pero tras la revelación al aire, el hijo de la Bomba decidió dejar de seguirla. Una reacción que no pasó desapercibida y que alimentó aún más la polémica.

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¿Cuál fue el asqueroso gesto de La Bomba Tucumana en la cocina de Gran Hermano?

Mientras preparaba empanadas para sus compañeros de Gran Hermano, Gladys La Bomba Tucumana se chupó el dedo y, sin pensarlo, volvió a meter las manos en la masa. La escena fue captada por las cámaras y se viralizó de inmediato en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del programa en las últimas horas.

En X e Instagram llovieron los comentarios indignados de los seguidores, que no dudaron en señalar el gesto como una falta de higiene básica. "Con esas manos les está haciendo la comida a todos", fue una de las frases que más se repitió. Incluso algunos televidentes llegaron a pedir sanciones inmediatas por considerar inapropiada la actitud dentro de la competencia.

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