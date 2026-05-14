Luana de Gran Hermano dejó en shock a La Bomba Tucumana con su inesperada revelación sobre su hijo

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¿Cuál fue el asqueroso gesto de La Bomba Tucumana en la cocina de Gran Hermano?

Mientras preparaba empanadas para sus compañeros de Gran Hermano, Gladys La Bomba Tucumana se chupó el dedo y, sin pensarlo, volvió a meter las manos en la masa. La escena fue captada por las cámaras y se viralizó de inmediato en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del programa en las últimas horas.

En X e Instagram llovieron los comentarios indignados de los seguidores, que no dudaron en señalar el gesto como una falta de higiene básica. "Con esas manos les está haciendo la comida a todos", fue una de las frases que más se repitió. Incluso algunos televidentes llegaron a pedir sanciones inmediatas por considerar inapropiada la actitud dentro de la competencia.