Atlético de Madrid plantó bandera por Julián Álvarez: el plan para retenerlo ante el interés del PSG

Desde las oficinas del Metropolitano son tajantes al respecto: “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, aseguraron fuentes del club. Esta solidez económica permite al Atlético priorizar lo deportivo por sobre una venta millonaria inmediata.

Qué factores influyen en la continuidad de Julián Álvarez en Madrid

Más allá de los números del contrato, existen componentes personales y profesionales que inclinan la balanza a favor de la permanencia. En primer lugar, el cordobés y su familia están muy cómodos con su presente en Madrid, un factor que suele ser determinante en la carrera de la "Araña".

En el plano deportivo, la relación cercana con Diego Simeone resulta clave. El técnico argentino ha sabido explotar las virtudes de su compatriota, y a pesar de la eliminación en la Champions League frente al Arsenal, no se contempla que el delantero busque una salida en el corto plazo. Julián se siente parte central del esquema del "Cholo" y la confianza es mutua.

Cuáles son las estadísticas de Julián Álvarez en la actual temporada

El rendimiento del delantero justifica plenamente el esfuerzo del Atlético por retenerlo. En lo que va de la temporada, Julián atraviesa un momento excepcional con un registro de 20 goles y nueve asistencias entre todas las competencias. Su impacto se divide de la siguiente manera:

10 goles en la Champions League.

8 goles en La Liga.

2 goles en la Copa del Rey.

Si se suman los datos de su primera campaña con el club, donde acumuló 29 goles en 57 partidos oficiales, las cifras lo consolidan como el máximo referente del ataque colchonero y una de las transferencias más exitosas de los últimos años para el equipo español.

Qué compromisos tiene Julián Álvarez antes del mercado de pases

Antes de que se resuelva cualquier movimiento en Europa, el foco de la "Araña" estará puesto en defender la corona con la camiseta nacional. El delantero integra la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

Para el Atlético de Madrid, el Mundial representa una vidriera que podría aumentar aún más el valor de su estrella, pero la decisión parece estar tomada: Julián Álvarez es el corazón del proyecto y el club está dispuesto a resistir cualquier oferta externa para mantenerlo en sus filas.