En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Julián Álvarez
PSG
FÚTBOL

Atlético de Madrid plantó bandera por Julián Álvarez: el plan para retenerlo ante el interés del PSG

En medio de rumores que vinculan a Julián Álvarez con una posible salida millonaria hacia el PSG, el Atlético de Madrid trabaja para retenerlo. Los detalles.

Banner Seguinos en google DESK
Atlético de Madrid plantó bandera por Julián Álvarez: el plan para retenerlo ante el interés del PSG

El mercado de pases europeo comienza a calentar motores y, como era de esperarse, el nombre de Julián Álvarez se ubica en el centro de la escena. Sin embargo, ante el acecho de gigantes como el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y clara: no hay urgencia económica y el delantero es considerado una pieza vital para el futuro de la institución.

Leé también ¿Llega al Mundial? Se conoció el grado de la lesión de Julián Álvarez tras el choque por Champions
¿llega al mundial? se conocio el grado de la lesion de julian alvarez tras el choque por champions
17787743649698351766238404225019

A pesar de las especulaciones sobre propuestas que superarían los 150 millones de euros, la dirigencia del equipo español ya estaría trabajando en negociaciones con el entorno del jugador para asegurar su continuidad. Según informó el periodista especializado Matteo Moretto, hasta el momento ningún club ha iniciado conversaciones formales con el conjunto madrileño por el ex atacante de River Plate.

Por qué el Atlético de Madrid no necesita vender a Julián Álvarez

A diferencia de otros mercados donde las urgencias financieras marcaban la agenda, la realidad del club rojiblanco ha cambiado. La institución recibió recientemente un respaldo financiero por parte del grupo Apollo, lo que fortaleció su posición negociadora.

Desde las oficinas del Metropolitano son tajantes al respecto: “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, aseguraron fuentes del club. Esta solidez económica permite al Atlético priorizar lo deportivo por sobre una venta millonaria inmediata.

Qué factores influyen en la continuidad de Julián Álvarez en Madrid

Más allá de los números del contrato, existen componentes personales y profesionales que inclinan la balanza a favor de la permanencia. En primer lugar, el cordobés y su familia están muy cómodos con su presente en Madrid, un factor que suele ser determinante en la carrera de la "Araña".

En el plano deportivo, la relación cercana con Diego Simeone resulta clave. El técnico argentino ha sabido explotar las virtudes de su compatriota, y a pesar de la eliminación en la Champions League frente al Arsenal, no se contempla que el delantero busque una salida en el corto plazo. Julián se siente parte central del esquema del "Cholo" y la confianza es mutua.

Cuáles son las estadísticas de Julián Álvarez en la actual temporada

El rendimiento del delantero justifica plenamente el esfuerzo del Atlético por retenerlo. En lo que va de la temporada, Julián atraviesa un momento excepcional con un registro de 20 goles y nueve asistencias entre todas las competencias. Su impacto se divide de la siguiente manera:

  • 10 goles en la Champions League.

  • 8 goles en La Liga.

  • 2 goles en la Copa del Rey.

Si se suman los datos de su primera campaña con el club, donde acumuló 29 goles en 57 partidos oficiales, las cifras lo consolidan como el máximo referente del ataque colchonero y una de las transferencias más exitosas de los últimos años para el equipo español.

Qué compromisos tiene Julián Álvarez antes del mercado de pases

Antes de que se resuelva cualquier movimiento en Europa, el foco de la "Araña" estará puesto en defender la corona con la camiseta nacional. El delantero integra la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

Para el Atlético de Madrid, el Mundial representa una vidriera que podría aumentar aún más el valor de su estrella, pero la decisión parece estar tomada: Julián Álvarez es el corazón del proyecto y el club está dispuesto a resistir cualquier oferta externa para mantenerlo en sus filas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julián Álvarez PSG
Notas relacionadas
El especial gesto de Julián Álvarez con Abel Pintos en medio de su gira sold out por España
Bombazo en Europa: la multimillonaria oferta del PSG para sacar a Julián Álvarez del Atlético
Mundial 2026: se confirmaron los artistas que estarán en el show del entretiempo de la final

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar