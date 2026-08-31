Paulo Kablan explicó qué complica mucho a Callejero Fino y por qué puede terminar de nuevo en la cárcel

“Tenía una pistola, una pistola Glock, marca Glock, calibre .40, que es un arma de guerra, con numeración limada, o sea, trucha”, detalló Kablan durante la transmisión.

Pero para el periodista hay un elemento que podría resultar todavía más delicado: los antecedentes penales del cantante. La cuestión surgió inmediatamente durante la conversación, cuando sus compañeros le preguntaron qué implicaba que Callejero Fino ya hubiera sido condenado anteriormente.

“Es un delito grave, ¿no? Pero tiene un problema más grave todavía, Callejero Fino, que es que tiene antecedentes”, advirtió Kablan.

Según explicó al aire, el cantante fue condenado cuando tenía 20 años a seis años de prisión en una causa por robo agravado por el uso de armas. Sin embargo, habría permanecido privado de su libertad durante aproximadamente cinco o seis meses antes de recuperar la libertad.

“Él a los 20 años fue condenado a seis años de prisión en una causa por robo agravado por el uso de armas”, relató Kablan, quien remarcó que aquella condena ocurrió 11 años antes de su detención actual y antes de que comenzara a dedicarse a la música.

Ese antecedente es precisamente el punto que, según el análisis realizado en Olga, podría complicar el panorama actual. Kablan explicó que una condena previa puede tener consecuencias sobre determinados beneficios en caso de una nueva imputación y recordó el período durante el cual los antecedentes pueden permanecer registrados.

“Cuando alguien comete un delito, tiene una condena firme, cumple la pena. Durante diez años tenés antecedentes”, explicó.

La conversación avanzó entonces hacia una de las preguntas centrales: qué diferencia podría hacer ese antecedente frente a una eventual condena por la nueva causa. Kablan sostuvo que, de acuerdo con su explicación, la existencia de antecedentes puede afectar el acceso a determinados beneficios durante el proceso.

“Si volvés a delinquir, no es que te agrava, te quita beneficios”, afirmó el periodista, antes de profundizar en las posibles consecuencias que podría enfrentar el músico.

En ese sentido, Kablan planteó un escenario particularmente complicado para el cantante: “No lo pueden largar aunque quieran largarlo, porque no corresponde”, aseguró durante el programa, al explicar su interpretación sobre cómo podrían influir los antecedentes en una eventual decisión judicial.

La conversación también puso sobre la mesa la posible pena vinculada con la tenencia del arma. Kablan estimó que podría tratarse de una condena de varios años, aunque dejó abierta la posibilidad de que la Justicia determine una pena diferente de acuerdo con las circunstancias concretas de la causa.

“Esta pena creo que era como de tres años, por la tenencia de un arma”, señaló inicialmente. Ante la consulta de sus compañeros sobre si podía ser mayor, respondió: “Más puede ser, ponerle cuatro años”.

Y cerró con una frase que dejó planteado el escenario más duro: “No podés salir una hora antes”.

De esta manera, la detención de Callejero Fino no quedó reducida solamente al hallazgo del arma. Según el análisis realizado por Paulo Kablan, el antecedente judicial que arrastra desde su juventud podría convertirse ahora en un factor determinante a la hora de definir qué beneficios podría tener y cómo continuará su situación ante la Justicia.