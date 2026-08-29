Netflix: Diego Peretti se luce con la serie argentina que es perfecta para ver en pocos días

Emilio Vázquez Pena fue presentado como un líder religioso con una creciente influencia sobre sus seguidores. El asesinato de su compañero de fórmula alteró el escenario electoral y abrió el camino para que el pastor asumiera un protagonismo político cada vez mayor.

La serie utilizó ese contexto para construir un thriller cargado de tensión. Las iglesias, los espacios de campaña y los ámbitos vinculados con la política se convirtieron en escenarios de una historia donde las apariencias tuvieron un peso decisivo.

El relato no se limitó a mostrar una disputa electoral. También exploró el carisma, la influencia sobre las masas y las formas en que una figura pública puede construir poder a partir de la confianza de sus seguidores.

Diego Peretti quedó en el centro de la trama en El Reino

La presencia de Diego Peretti fue uno de los grandes atractivos de la producción. El actor asumió el papel de Emilio Vázquez Pena y quedó en el centro de una historia que exigió mostrar distintas facetas de un personaje sometido a una presión creciente.

El pastor comenzó enfrentando las consecuencias de un asesinato ocurrido en plena campaña y terminó involucrado en un escenario político cada vez más complejo.

La transformación del personaje fue fundamental para el desarrollo de la historia. A medida que avanzaron los acontecimientos, la serie profundizó en sus contradicciones y en las consecuencias que tuvieron sus decisiones.

Peretti compartió protagonismo con un elenco integrado por figuras como Chino Darín, Nancy Dupláa y Joaquín Furriel, quienes aportaron personajes con diferentes intereses y conflictos.

¿Cuántas temporadas tiene El Reino en Netflix?

La producción contó con dos temporadas, en las que el conflicto inicial fue creciendo y adquiriendo nuevas dimensiones.

La segunda entrega profundizó especialmente en la situación de Emilio Vázquez Pena, quien ya apareció como candidato a la Presidencia de la Nación. Sin embargo, el ascenso político no significó tranquilidad para el protagonista.

La historia avanzó así sobre un terreno donde cada logro político podía tener un costo y cada secreto podía convertirse en una amenaza.

El elenco principal de El Reino con Diego Peretti

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

¿Por qué la serie sigue generando interés en Netflix?

Uno de los elementos que explica el atractivo de El Reino es que su conflicto central no depende exclusivamente del misterio del crimen.

La producción utilizó el suspenso como herramienta para desarrollar preguntas relacionadas con la influencia, el liderazgo y la manipulación de las masas.

Por eso, la serie pudo ser leída desde distintos ángulos. Para algunos espectadores funcionó principalmente como un thriller; para otros, como una historia sobre política, religión y poder.

Mirá el tráiler oficial de El Reino en Netflix