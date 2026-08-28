Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de la película argentina más esperada del año

Para Ricardo Darín, además, el festival representará un espacio conocido. El actor se convirtió con el paso de los años en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional y en una presencia habitual dentro de los grandes eventos cinematográficos.

El recorrido de la nueva película seguirá, entonces, un camino concreto: primero será presentada en el prestigioso certamen y luego llegará al público de todo el mundo a través de Netflix. El estreno global se producirá el 16 de octubre de 2026.

(Foto: Gentileza Netflix).

Ricardo Darín y Diego Peretti será las figuras centrales del elenco

La nueva producción no dependerá únicamente de la presencia de Ricardo Darín. Diego Peretti también integrará el elenco y será una de las figuras destacadas de la película.

Su incorporación reunirá a dos actores con una extensa trayectoria dentro del cine argentino. Ambos formarán parte de una historia que buscará construir su fuerza a partir de las tensiones dramáticas y de los conflictos que atravesarán a sus personajes.

El reparto también contará con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odoricoi.

La combinación de estas figuras permitirá que Lo dejamos acá llegue con un elenco de perfiles diversos y con intérpretes de amplia experiencia en cine, televisión y teatro.

(Foto: Gentileza Netflix).

¿De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película de Netflix?

Según el resumen de Netflix: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Cuándo se estrenará Lo dejamos acá y dónde podrá verse

Lo dejamos acá se estrenará el 16 de octubre de 2026 y podrá verse en Netflix. Antes de esa fecha, la película realizará su premiere oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La fecha de octubre marcará el momento en que el nuevo trabajo de Ricardo Darín y Diego Peretti podrá verse de manera global. La película buscará instalarse como una de las propuestas locales de mayor visibilidad del calendario de Netflix en 2026.

(Foto: Gentileza Netflix).

Ficha técnica de Lo dejamos acá

Director: Hernán Goldfrid

Hernán Goldfrid Guion: Emanuel Diez

Emanuel Diez Producción: Kenya Films

Kenya Films Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico

Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico Fotografía: Rodrigo Pulpeiro

Rodrigo Pulpeiro Música: Roque Baños

Roque Baños Edición: Andrés Quaranta

Andrés Quaranta Diseño de vestuario: Jam Monti

Jam Monti Sonido: Martín Porta

Martín Porta Diseño de producción: Daniel Gimelberg

Daniel Gimelberg Duración: 01:37

01:37 Año de producción: 2026

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix