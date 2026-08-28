En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Ricardo Darín
Netflix
CINE

Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de la película argentina más esperada del año

Esta nueva película argentina en Netflix estará protagonizada por Ricardo Darín, pasará por San Sebastián y llegará a la plataforma de streaming.

Banner Seguinos en google DESK
Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de la película argentina más esperada del año. (Foto: Captura de pantalla)

Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de la película argentina más esperada del año. (Foto: Captura de pantalla)

"Lo dejamos acá" marcará uno de los grandes estrenos argentinos de Netflix en 2026. La película estará protagonizada por Ricardo Darín y llegará a la plataforma el próximo 16 de octubre, después de realizar su presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Pero ese no será el único dato que despertará expectativa alrededor del proyecto.

Leé también Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de "Lo dejamos acá"
Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de Lo dejamos acá. (Foto: Gentileza Netflix)

El largometraje también reunirá nuevamente a Darín con el director Hernán Goldfrid. Ambos habían trabajado juntos más de una década atrás en Tesis sobre un homicidio, el thriller psicológico estrenado en 2013. Ahora volverán a compartir un proyecto con una propuesta que pondrá en el centro la tensión dramática, los dilemas éticos y el paso del tiempo.

La producción contará, además, con un elenco integrado por Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico. De esta manera, Lo dejamos acá llegará respaldada por varias figuras reconocidas y buscará proyectarse primero en el circuito internacional antes de desembarcar ante el público global.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Lo dejamos acá tendrá su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Antes de aparecer en el catálogo de Netflix, la película tendrá una escala clave. Lo dejamos acá realizará su premiere oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Para Ricardo Darín, además, el festival representará un espacio conocido. El actor se convirtió con el paso de los años en una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional y en una presencia habitual dentro de los grandes eventos cinematográficos.

El recorrido de la nueva película seguirá, entonces, un camino concreto: primero será presentada en el prestigioso certamen y luego llegará al público de todo el mundo a través de Netflix. El estreno global se producirá el 16 de octubre de 2026.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Ricardo Darín y Diego Peretti será las figuras centrales del elenco

La nueva producción no dependerá únicamente de la presencia de Ricardo Darín. Diego Peretti también integrará el elenco y será una de las figuras destacadas de la película.

Su incorporación reunirá a dos actores con una extensa trayectoria dentro del cine argentino. Ambos formarán parte de una historia que buscará construir su fuerza a partir de las tensiones dramáticas y de los conflictos que atravesarán a sus personajes.

El reparto también contará con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odoricoi.

La combinación de estas figuras permitirá que Lo dejamos acá llegue con un elenco de perfiles diversos y con intérpretes de amplia experiencia en cine, televisión y teatro.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

¿De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película de Netflix?

Según el resumen de Netflix: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Cuándo se estrenará Lo dejamos acá y dónde podrá verse

Lo dejamos acá se estrenará el 16 de octubre de 2026 y podrá verse en Netflix. Antes de esa fecha, la película realizará su premiere oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La fecha de octubre marcará el momento en que el nuevo trabajo de Ricardo Darín y Diego Peretti podrá verse de manera global. La película buscará instalarse como una de las propuestas locales de mayor visibilidad del calendario de Netflix en 2026.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Ficha técnica de Lo dejamos acá

  • Director: Hernán Goldfrid
  • Guion: Emanuel Diez
  • Producción: Kenya Films
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
  • Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
  • Música: Roque Baños
  • Edición: Andrés Quaranta
  • Diseño de vestuario: Jam Monti
  • Sonido: Martín Porta
  • Diseño de producción: Daniel Gimelberg
  • Duración: 01:37
  • Año de producción: 2026

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La película argentina "Lo dejamos acá", protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, llegará a Netflix el 16 de octubre de 2026 tras su presentación en el Festival de San Sebastián.
  • Elenco y director: El film reúne a Darín con el director Hernán Goldfrid, con quien ya trabajó en "Tesis sobre un homicidio", y cuenta con un elenco que incluye a Antonia Bengoechea e Inés Efron.
  • Trama: La historia se centra en un psicoanalista pragmático que desdibuja los límites con sus pacientes, especialmente con un escritor con bloqueo creativo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ricardo Darín Netflix película Diego Peretti
Notas relacionadas
Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de 6 nuevos capítulos
José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios y es el gran estreno de 2026
Netflix: Ricardo Darín es furor con su mejor película y la dirige Juan José Campanella

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar