Juli Poggio dio detalles de su fiesta privada y sorprendió a todos: "es confusa..."

“Le puedo meter dos horas, bailo conmigo misma, me grabo, me queda ahí contenido guardado ya para algunas situaciones”, explicó sobre ese ritual que, además de entretenerla, terminó convirtiéndose en una inesperada fuente de material para sus redes.

La revelación generó sorpresa entre quienes la escuchaban, especialmente cuando confirmó la duración de esas sesiones. “¿Dos horas?”, le preguntaron, y Juli respondió sin dudar: “Sí, horas frente al espejo bailando”.

Fue entonces cuando apareció una definición que resumió, con humor, su particular manera de pasar el tiempo Andy Kusnetsoff le dijo: “Es el Narciso Fest”.

Más allá de la ocurrencia, Juli explicó que esta costumbre apareció en una etapa muy concreta de su vida: cuando se mudó sola. La independencia, según contó, le permitió descubrir una faceta de sí misma que antes no tenía tan presente.

“Está bueno divertirme con una misma. Lo empecé a hacer cuando me mudé sola, ¿viste? Que descubrí una parte ahí divertida”, aseguró.