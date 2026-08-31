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Juli Poggio dio detalles de su fiesta privada y sorprendió a todos: "es confusa..."

Juli Poggio contó un secreto sobre sus fiestas privadas y su confesión desconcertó a todos. Mirala.

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Juli Poggio dio detalles de su fiesta privada y sorprendió a todos: es confusa...

Juli Poggio volvió a sorprender con una confesión que rápidamente despertó curiosidad. La ex Gran Hermano habló de una particular costumbre que incorporó desde que comenzó a vivir sola y que, según contó, se convirtió en una especie de ritual personal que disfruta especialmente.

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Lejos de hablar de una salida con amigos o de una noche de fiesta tradicional, Juli reveló que tiene su propia celebración privada. Y lo contó con una naturalidad que llamó la atención de todos: “Yo tengo una fiesta confusa para algunas personas, que es mi fiesta privada”, explicó.

La escena es bastante más sencilla de lo que podría imaginarse. Música, unas cervezas y su propia compañía. La influencer contó que, cuando tiene ganas de desconectarse, puede quedarse en su casa y bailar completamente sola durante un largo rato.

“Yo a veces me quedo en mi casa, pongo música, me compro un par de birras y bailo sola”, relató. Pero la particularidad no termina ahí: Poggio puede pasar hasta dos horas bailando frente al espejo y, además, aprovecha esos momentos para grabarse.

“Le puedo meter dos horas, bailo conmigo misma, me grabo, me queda ahí contenido guardado ya para algunas situaciones”, explicó sobre ese ritual que, además de entretenerla, terminó convirtiéndose en una inesperada fuente de material para sus redes.

La revelación generó sorpresa entre quienes la escuchaban, especialmente cuando confirmó la duración de esas sesiones. “¿Dos horas?”, le preguntaron, y Juli respondió sin dudar: “Sí, horas frente al espejo bailando”.

Fue entonces cuando apareció una definición que resumió, con humor, su particular manera de pasar el tiempo Andy Kusnetsoff le dijo: “Es el Narciso Fest”.

Más allá de la ocurrencia, Juli explicó que esta costumbre apareció en una etapa muy concreta de su vida: cuando se mudó sola. La independencia, según contó, le permitió descubrir una faceta de sí misma que antes no tenía tan presente.

“Está bueno divertirme con una misma. Lo empecé a hacer cuando me mudé sola, ¿viste? Que descubrí una parte ahí divertida”, aseguró.

En pocas palabras

  • Juli Poggio: Reveló una curiosa costumbre de fiestas privadas, bailando sola hasta dos horas frente al espejo.
  •  
Resumen generado por Thinkindot AI
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