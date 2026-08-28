A partir del lunes permitirán cobrar las deudas desde las cuentas bancarias

Se trata de un nuevo instrumento que, según explica el BCRA, "permitirá el cobro de cuotas de préstamos en forma segura y transparente para las personas". Posteriormente, "se ampliará para canalizar otros cobros periódicos como los servicios públicos".

En su diseño se tuvieron en cuenta mecanismos similares a los existentes en otros países –como el Pix automático en Brasil, AutoPay en la India y PayTo en Australia–, así como distintas propuestas presentadas por el ecosistema de pagos al BCRA durante 2025.

¿Cómo funcionará el Cobro por Transferencia?

La resolución establece una serie de mecanismos de transferencias bancarias que se detallan a continuación, y que permitirá a bancos y fintech descontar de las cajas de ahorros, cuentas corrientes o demás cuentas bancarias el importe de la cuota que adeudan. La restricción que el importe a descontar no supere el 30% del ingreso o sueldo del cliente.

– Admite solamente el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante la extensión del contrato. – Limita la relación cuota/ingreso al 30% para prevenir el sobreendeudamiento. – Establece topes en los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas. – Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta previamente a la realización de los débitos de las cuotas. – Exige que los prestamistas notifiquen por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta. – Asegura la posibilidad de baja inmediata del consentimiento de las personas, tanto en el prestamista como en el proveedor de la cuenta a ser debitada. – Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA. – Define un esquema de remuneración con un arancel mínimo del 0,6% a pagar por los prestamistas y distribución proporcional entre los participantes, incentivando la competencia y la oferta del servicio. – Asigna la responsabilidad ante fraude al prestamista, alineando incentivos para un uso responsable del nuevo mecanismo de cobro.

El mecanismo incluye además una cláusula de "consentimiento" del cliente antes de ser debitada la deuda de su cuenta bancaria y exige que los acreedores notifiquen antes a sus clientes. Se aclara que solo podrán hacer uso del instrumento entidades financieras habilitadas por el BCRA.

La resolución del BCRA señala que "el nuevo sistema introduce la figura del aceptador de CCT, que será el único autorizado para ofrecer este novedoso mecanismo de cobro, fomentando la competencia entre actores y asegurando la interoperabilidad entre los esquemas de transferencias inmediatas".

Con esta iniciativa, "el BCRA refuerza su compromiso con la expansión del crédito, la innovación en los medios de pago, la protección de los usuarios y la transparencia en las operaciones financieras, así como con el fortalecimiento de un sistema de finanzas abiertas en línea con las mejores prácticas internacionales", agregó el comunicado del BCRA emitido al anunciar la medida.

La medida entrará en vigencia en un momento en el que, según el informe del BCRA, los bancos y las empresas no bancarias que ofrecen préstamos sufren un empeoramiento de su cartera. En ese sentido, el 22% de lo que prestan no lo pueden cobrar, ya que el endeudamiento de las familias se ha disparado, acompañado por la caída del poder de compra del salario.

En ese marco, el Gobierno descarta que el problema del endeudamiento de las familias afecte la macroeconomía. Sin embargo, esta semana se conocieron dos medidas oficiales que apuntan a intentar reactivar la microeconomía y el consumo de la clase media: el otorgamiento de 2 billones de pesos en créditos hipotecarios financiados con fondos de la ANSES y el impulso desde la Secretaría de Trabajo para incluir una cláusula en las negociaciones paritarias para subir el piso del sueldo mínimo a $1.070.000.

"El Gobierno busca garantizar un sueldo mínimo que cubra la canasta básica para que ningún trabajador en relación de dependencia gane menos que ese importe. La idea es impulsar esa cláusula en todos los convenios colectivos de trabajo", dijeron este viernes fuentes de la Secretaría de Trabajo a A24.com.