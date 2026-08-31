Marcela Tauro habló de su problema de salud por el cual se ausentó de Infama: "Me operaron de urgencia..."

El viernes, Marcela fue a una consulta con el especialista y allí confirmaron que las piezas fracturadas debían ser extraídas. Como el profesional tenía previsto viajar durante los días siguientes, decidieron avanzar rápidamente con el procedimiento.

Finalmente, la intervención se realizó el sábado y se extendió durante cinco horas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

“Sí, fue el sábado. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Dura la operación. Así que bárbaro”, explicó la periodista sobre el extenso procedimiento que le realizó el doctor Mariano Chutchurru junto a todo su equipo de MCH.

Lo que comenzó por las piezas fracturadas terminó requiriendo tres implantes odontológicos. “Me tuve que hacer tres al final”, confirmó Tauro.

La conductora también contó que durante la intervención utilizaron una técnica con láser que permitió que atravesara el procedimiento sin dolor ni una importante inflamación posterior.

“Me súper relajé porque te ponen como varios láseres para que no te sangre”, explicó. Y reveló un particular cuidado que tuvieron debido a las horas que permaneció en el sillón odontológico: “Me pusieron como un masajeador en el cuello para que no me quede el cuello mal”.

Pese a tratarse de una intervención extensa, Tauro aseguró que su evolución es muy buena. “No me dolió. No tengo inflamación”, destacó.

Por qué Marcela Tauro no pudo hacer su programa

La principal indicación del profesional después de la intervención fue contundente: debía permanecer 48 horas sin hablar para cuidar las suturas y favorecer correctamente el proceso de recuperación.

“Me pidió que no hable dos días, 48 horas. Me pidió que no hiciera el programa, tres horas hablando, y hoy también. Por eso no fui a la radio, por las suturas”, explicó Marcela.

La periodista reconoció que, de haber sabido previamente que tendría que permanecer dos días sin hablar, probablemente habría organizado de otra manera la intervención. Sin embargo, destacó que sus compañeros pudieron hacerse cargo del ciclo sin inconvenientes.

“Estuvieron bárbaros los chicos, re bien. Todo el equipo, divino”, expresó.

Tras las cinco horas de intervención, Marcela regresó a su casa para descansar y continuar con las indicaciones médicas. “Me vine a casa. Pero estuve bien”, aseguró.

Y antes de terminar volvió a destacar el trabajo de quienes la reemplazaron durante su ausencia: “Vi el programa, todo divino. Karina (Iavícoli) lo hizo muy bien”.

De esta manera, Marcela Tauro llevó tranquilidad sobre su estado de salud: no presenta dolor ni inflamación y su ausencia tanto de la televisión como de la radio responde a la necesidad de guardar reposo de voz después de la intervención odontológica.