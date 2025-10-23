En vivo Radio La Red
PC Fútbol 8: la última novedad sobre su esperado lanzamiento

Tras años de espera, PC Fútbol 8 sigue generando expectativa entre los fanáticos.

PC Fútbol marcó a toda una generación en España y Argentina. Desde los años 90, los jugadores tenían la oportunidad de sumergirse en la gestión total de un club de la máxima categoría o del ascenso. Como director técnico, el usuario podía definir tácticas, armar alineaciones y simular partidos para ejercer el rol de un verdadero DT. Cuando además se ejercía el rol de presidente, también había otras obligaciones: finanzas para comprar y vender futbolistas, merchandising y decisiones administrativas como agregar la capacidad del estadio, entre otras funciones.

(Foto: @Joueurs_GN/Twitter)

Pese a que hubo ediciones anteriores en el país, la más destacada fue la 6.0, lanzada en 1998, con los equipos de Primera División y del Nacional B. Esta versión incluía los planteles del segundo semestre de ese año y la narración de Víctor Hugo Morales.

pcfutbol6.0

Con el paso del tiempo, las ediciones en PC dejaron de actualizarse. La industria cambió y surgieron nuevas plataformas, como PlayStation, Xbox y otras consolas, mientras que la saga quedó relegada frente a simuladores deportivos más modernos y visualmente avanzados, como eFootball PES, EA Sports FC (antes FIFA), Football Manager y Dream League Soccer.

El anuncio de PC Fútbol 8 que generó ilusión por su regreso

En 2023, la empresa española Una Partida Más sorprendió a los fanáticos al anunciar el regreso de la saga bajo el nombre PC Fútbol 8 (originalmente “PC Fútbol 2024”). La noticia generó un entusiasmo inmediato: para muchos, era la oportunidad de volver a sentirse director técnico y presidente de sus equipos favoritos, reviviendo la magia de los clásicos.

Se prometían mejoras que captaron la atención de la comunidad: planteles actualizados de equipos de España, Argentina y otros países europeos; un modo Manager moderno con estadísticas en tiempo real; un editor de jugadores y control financiero del club; y una interfaz renovada, capaz de mantener la esencia de los clásicos mientras se adaptaba a los tiempos modernos.

Sin embargo, las ilusiones de volver a convertirse en entrenador comenzaron a desvanecerse a medida que las fechas de lanzamiento se fueron retrasando. Luego de casi dos años, la compañía emitió varios comunicados entre mayo y junio de 2025 para explicar la situación.

"El equipo continúa trabajando intensivamente en los últimos ajustes técnicos necesarios para garantizar una experiencia de calidad para todos los usuarios. Hemos decidido cambiar nuestros planes en el último momento para intentar agotar el tiempo límite y entregar el juego lo antes posible, pero esto ha implicado afrontar nuevos desafíos técnicos", indicaron en el comunicado.

202431311401933_1.jpg

En la misma línea, se agregó: "Somos conscientes de que esta no es la primera vez que nos encontramos con retrasos, lo que hace que valoremos aún más vuestra paciencia y apoyo continuo".

"Nos gustaría solicitar vuestra comprensión ante la complejidad que supone crear una nueva versión de un juego tan mítico como PC Fútbol. Este proyecto se ha desarrollado con recursos limitados, impulsado principalmente por la pasión y dedicación de un pequeño equipo comprometido con recrear y mejorar esta experiencia de juego tan querida", se excusaron.

"A pesar de las dificultades, estamos centrados en completar estos ajustes lo antes posible para cumplir con los estándares de calidad que un legado como PC Fútbol merece y que vosotros, como jugadores, esperáis. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos sinceramente vuestra comprensión y apoyo continuo.", concluyó el mensaje.

A pesar de estos mensajes, los fanáticos permanecen atentos a cada novedad, con la esperanza de que pronto podrán volver a ponerse en los zapatos de director técnico y presidente de sus equipos favoritos.

La última novedad sobre el PC Fútbol 8

En ese marco, la cuenta PC Fútbol 8 Status, que sigue las novedades del juego, recordó este jueves a través de X que el juego lleva 541 días de retraso. Por ahora, los fanáticos deberán seguir esperando para volver a ponerse al mando de sus equipos y revivir la experiencia de ser director técnico y presidente, mientras cada día que pasa confirma que el regreso de PC Fútbol 8 sigue en suspenso. Incluso, algunos más pesimistas, se atreven a arriesgar que el juego nunca volverá a ser una realidad.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 10.57.17

