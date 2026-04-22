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Alerta en el fútbol porteño: la drástica prohibición de CABA para los recibimientos en las canchas

La decisión, de aplicación inmediata, fue tomada por el Ministerio de Seguridad porteño tras el Superclásico que se disputó en la cancha de River. Los clubes deberán arbitrar medios para que se cumpla la norma.

Alerta en el fútbol porteño: la drástica prohibición de CABA para los recibimientos en las canchas

El folclore del fútbol argentino sufrirá un cambio drástico en las tribunas de la Capital Federal. La Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) prohibió de forma oficial la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo en los estadios. La medida, que busca prevenir accidentes, ya fue notificada a las instituciones y marca un antes y un después en los recibimientos de los equipos.

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Esta decisión surge como respuesta directa a los incidentes registrados durante el último Superclásico en el Monumental. En la previa del encuentro, el público "Millonario" vivió un momento de tensión cuando en la tribuna Sívori Alta se originó un foco de incendio, lo que obligó a una rápida intervención de los bomberos para evitar una tragedia mayor.

Por qué se prohibieron los papelitos en las canchas de CABA

El motivo principal de la prohibición es el riesgo de incendio que representan estos elementos en grandes concentraciones de gente. Según el comunicado enviado a los clubes, el pequeño fuego en la tribuna de River se propagó entre varias butacas, lo que generó pánico entre los hinchas que debieron alejarse rápidamente de las llamas.

Ante este antecedente, el organismo de seguridad determinó que "la presente medida tiene carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata", por lo que los clubes porteños deberán adaptarse de cara a sus próximos compromisos.

Qué sectores de los estadios están alcanzados por la medida

La normativa no distingue entre tipos de ubicaciones y es taxativa en su alcance. La Seguridad remarcó que la prohibición de papelitos aplica “en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, el comunicado advirtió que "no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos", cerrando la puerta a cualquier tipo de excepción reglamentaria para eventos especiales o clásicos.

Cómo deben actuar los clubes ante la nueva prohibición

A partir de la recepción de esta notificación, las dirigencias son las responsables legales de que la norma se cumpla. El documento oficial aclara que son las instituciones las que deben "arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento". Esto implica reforzar los controles en los ingresos y concientizar a los socios sobre el peligro que representa el uso de papel en las tribunas, bajo riesgo de sufrir sanciones en caso de que se registren nuevos focos de incendio o incumplimientos a la normativa vigente.

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