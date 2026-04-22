Alerta en el fútbol porteño: la drástica prohibición de CABA para los recibimientos en las canchas

Ante este antecedente, el organismo de seguridad determinó que "la presente medida tiene carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata", por lo que los clubes porteños deberán adaptarse de cara a sus próximos compromisos.

Qué sectores de los estadios están alcanzados por la medida

La normativa no distingue entre tipos de ubicaciones y es taxativa en su alcance. La Seguridad remarcó que la prohibición de papelitos aplica “en tribunas, plateas y demás sectores destinados al público asistente, en todos los estadios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, el comunicado advirtió que "no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos", cerrando la puerta a cualquier tipo de excepción reglamentaria para eventos especiales o clásicos.

Cómo deben actuar los clubes ante la nueva prohibición

A partir de la recepción de esta notificación, las dirigencias son las responsables legales de que la norma se cumpla. El documento oficial aclara que son las instituciones las que deben "arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento". Esto implica reforzar los controles en los ingresos y concientizar a los socios sobre el peligro que representa el uso de papel en las tribunas, bajo riesgo de sufrir sanciones en caso de que se registren nuevos focos de incendio o incumplimientos a la normativa vigente.