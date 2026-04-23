Cómo funcionaba el servicio de prostitución VIP que escandaliza a Europa y salpica a deportistas de élite

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Según la fiscalía, la empresa que manejaban no solo ofrecía acceso a locales exclusivos de la noche milanesa y destinos como Mykonos, sino también servicios sexuales para clientes selectos, entre ellos futbolistas contactados en ese circuito nocturno.

El lunes será una fecha clave para este escándalo: Buttini (37 años) y Ronchi (su pareja y socia) deberán presentarse en tribunales y negar los cargos o admitir parcialmente los hechos para reducir responsabilidades. De sus declaraciones dependerá también la reconstrucción del rol de unos 70 deportistas cuyos nombres aparecen en la causa.

los dueños del local vip Los dueños de la empresa de prostitución VIP, en una "selfie". El lunes comenzarán a declarar y en ese celular - incautado por la justicia- están los nombres de 70 deportistas muy conocidos en Italia y en el mundo. (Foto: Gentileza Il Giornale)

Escándalo en el deporte y... ¿delito?

Por el momento, la noticia tiene casi en exclusivo el matiz escandaloso de los jugadores involucrados. Muchos por ser conocidos. Otros además, por estar casados. El lado deportivo salpica por ejemplo a Matteo Ruggeri. Jugador italiano del Atlético de Madrid. Los "tifossi" (hinchas) italianos le caen encima a él porque la "nazionale" se quedó fuera del Mundial 2026. "En lugar de divertirse debió haber entrenado más para jugar mejor", le recriminan.

Otro problema tendrán los futbolistas casados. Pero lo que la fiscalía quiere saber es si detrás de la organización llamada "Made Luxury Concierge" se puede encuadrar el delito de trata de personas. En Italia, la prostitución no es un delito y en todo caso, no habrá imputaciones a los jugadores. Para ellos el desafío será superar el escándalo. Pero lo que sí puede hacer variar todo es si se demuestra que Buttini y Ronchi no solo "proveen lo que le solicitan" los deportistas. Si las mujeres están en una suerte de sumisión o retenidas - en Italia y en Grecia - entonces todo será mucho más complicado para ellos dos.

Buttini y el teléfono Buttini, las chicas VIP y...el teléfono. Los celulares incautados, claves en la investigación. Allí están las pistas y datos de los clientes del servicio de "prostitutas VIP" ( Foto: Gentileza Il Giornale)

Ya se conocen hasta las "tarifas por los servicios VIP"

La red estaba más que diversificada. La sede en Milá, Italia. Los viajes del "servicio" a Mykonos, Grecia y para los pagos, una tercera ruta. Los pagos se realizaban mediante acreditaciones en Revolut, la cuenta virtual con sede en Lituania, considerada a resguardo de las investigaciones. Sin embargo, fue precisamente la decisión de Revolut de colaborar con la pesquisa lo que permitió detectar transferencias realizadas por futbolistas por montos incompatibles con el costo de una simple salida nocturna en un local.

A partir de ese hallazgo - junto con las interceptaciones telemáticas - surgió el impulso decisivo de la investigación que ahora sacude a la Serie A. Tal vez a los jugadores se les escapó un detalle de la historia. En 1991, Estonia, Letonia y Lituania dejaron de ser parte de las Unión Soviética que se desmembraba. Y poco más tarde se incorporaron a la Unión Europea. Socios plenos como...Italia.

La lista de palabras clave señaladas por los investigadores para analizar los dispositivos incautados a los detenidos sugiere que lo que ha salido a la luz es solo una pequeña parte de la investigación. En ella figuran nombres de futbolistas -desde los jugadores del Inter de Milán Carlos Augusto y Bastoni, pasando por los del AC Milan, Leao y De Winter, hasta el jugador de la Lazio, Maldini Jr. y el del Atalanta Scamacca (tambien de la "Nazionale") - que no aparecen en las escuchas incluidas en la orden de detención.

Esto indica que, tras la primera denuncia presentada en agosto de 2024 por una modelo, la Guardia di Finanza obtuvo autorización para intervenir una larga serie de teléfonos utilizados por las mujeres. Es en esos chats, que aún permanecen bajo secreto, donde probablemente surgieron los nombres de los futbolistas: algunos en situaciones explícitas, como el veronés Niasse, que aparece en una habitación de hotel con una escort, y otros de manera más difusa. Abrirse paso en este mar de nombres es uno de los próximos pasos clave de la investigación.

jefes y empleadas Bronchi, a la izquierda, la socia de Buttini. Aparece a la derecha rodeado de las chicas que ofrecían el "servicio VIP" a deportistas. (Foto: Il Giornale)

Uno de los ejes fundamentales del caso pasa por el análisis de las cuentas corrientes, tanto oficiales como paralelas, en las que se depositaban los pagos de los clientes de las escorts. El dinero iba directamente a Buttini, quien retenía una comisión muy elevada -- de hasta el 50% - y transfería el resto a las mujeres. Surge ahí otra pregunta: ¿esa comisión puede usarse para probar una red de trata?