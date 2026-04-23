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Deporte y prostitución VIP

Cómo funcionaba el servicio de prostitución VIP que escandaliza a Europa y salpica a deportistas de élite

Surgen nuevos datos sobre los servicios a los que accedían deportistas de élite en Milán, Italia. No sólo son de esa zona en la que hay clubes muy importantes. También están los nombres de famosos que iban a competir a esa ciudad.

Las fiestas del escándalo en Italia. Foto: Gentileza Corriere della Sera)

Las fiestas del escándalo en Italia. Foto: Gentileza Corriere della Sera)

Los videos de las fiestas para los deportistas de lujo y los participantes principales van saliendo a la luz. Es que la fiscalía se hizo de los teléfonos celulares de los principales implicados en regentear esta actividad que tenía ramificaciones por Europa. Las fiestas podían pactarse en Milán, pero los "servicios" podían cumplirse incluso en la irreverente isla griega de Mykonos, a las que se llegaba en un viaje en helicóptero o aviones charter.

Leé también Escándalo en el deporte por un servicio de prostitutas de lujo para jugadores de fútbol y un piloto de F1
La denuncia que sacude a Italia. Judagores de fútbol de nivel internacional y hasta un corredor de F1, solicitaban servicios de prostitutas de lujo a una empresa que se ocupaba de conseguirlas. (foto: A24.com)

La investigación judicial en Milán expone un entramado de fiestas exclusivas, escorts de lujo y pagos canalizados a través de cuentas en Lituania, que involucra a decenas de futbolistas de la Serie A.

El eje del caso gira en torno a Emanuele “Ma.De” Buttini y su pareja Deborah Ronchi, organizadores de eventos VIP detenidos por presunta explotación de la prostitución. Ellos son los dos principales detenidos y tenían celulares que ahora son "oro en polvo para la pesquisa.

Allí están no solo los teléfonos o direcciones de whatsapp de los deportistas "demandantes del servicio VIP". También allí aparecen los mensajes que no se destruyeron. Como el del piloto de F1 que pidió una prostituta de lujo y se acordó que le "enviamos a la brasileña". Por el momento, el piloto demuestra que es muy veloz fuera de las pistas también. Su nombre es un misterio.

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Según la fiscalía, la empresa que manejaban no solo ofrecía acceso a locales exclusivos de la noche milanesa y destinos como Mykonos, sino también servicios sexuales para clientes selectos, entre ellos futbolistas contactados en ese circuito nocturno.

El lunes será una fecha clave para este escándalo: Buttini (37 años) y Ronchi (su pareja y socia) deberán presentarse en tribunales y negar los cargos o admitir parcialmente los hechos para reducir responsabilidades. De sus declaraciones dependerá también la reconstrucción del rol de unos 70 deportistas cuyos nombres aparecen en la causa.

los dueños del local vip
Los dueños de la empresa de prostitución VIP, en una

Los dueños de la empresa de prostitución VIP, en una "selfie". El lunes comenzarán a declarar y en ese celular - incautado por la justicia- están los nombres de 70 deportistas muy conocidos en Italia y en el mundo. (Foto: Gentileza Il Giornale)

Escándalo en el deporte y... ¿delito?

Por el momento, la noticia tiene casi en exclusivo el matiz escandaloso de los jugadores involucrados. Muchos por ser conocidos. Otros además, por estar casados. El lado deportivo salpica por ejemplo a Matteo Ruggeri. Jugador italiano del Atlético de Madrid. Los "tifossi" (hinchas) italianos le caen encima a él porque la "nazionale" se quedó fuera del Mundial 2026. "En lugar de divertirse debió haber entrenado más para jugar mejor", le recriminan.

Otro problema tendrán los futbolistas casados. Pero lo que la fiscalía quiere saber es si detrás de la organización llamada "Made Luxury Concierge" se puede encuadrar el delito de trata de personas. En Italia, la prostitución no es un delito y en todo caso, no habrá imputaciones a los jugadores. Para ellos el desafío será superar el escándalo. Pero lo que sí puede hacer variar todo es si se demuestra que Buttini y Ronchi no solo "proveen lo que le solicitan" los deportistas. Si las mujeres están en una suerte de sumisión o retenidas - en Italia y en Grecia - entonces todo será mucho más complicado para ellos dos.

Buttini y el teléfono
Buttini, las chicas VIP y...el teléfono. Los celulares incautados, claves en la investigación. Allí están las pistas y datos de los clientes del servicio de

Buttini, las chicas VIP y...el teléfono. Los celulares incautados, claves en la investigación. Allí están las pistas y datos de los clientes del servicio de "prostitutas VIP" ( Foto: Gentileza Il Giornale)

Ya se conocen hasta las "tarifas por los servicios VIP"

La red estaba más que diversificada. La sede en Milá, Italia. Los viajes del "servicio" a Mykonos, Grecia y para los pagos, una tercera ruta. Los pagos se realizaban mediante acreditaciones en Revolut, la cuenta virtual con sede en Lituania, considerada a resguardo de las investigaciones. Sin embargo, fue precisamente la decisión de Revolut de colaborar con la pesquisa lo que permitió detectar transferencias realizadas por futbolistas por montos incompatibles con el costo de una simple salida nocturna en un local.

A partir de ese hallazgo - junto con las interceptaciones telemáticas - surgió el impulso decisivo de la investigación que ahora sacude a la Serie A. Tal vez a los jugadores se les escapó un detalle de la historia. En 1991, Estonia, Letonia y Lituania dejaron de ser parte de las Unión Soviética que se desmembraba. Y poco más tarde se incorporaron a la Unión Europea. Socios plenos como...Italia.

La lista de palabras clave señaladas por los investigadores para analizar los dispositivos incautados a los detenidos sugiere que lo que ha salido a la luz es solo una pequeña parte de la investigación. En ella figuran nombres de futbolistas -desde los jugadores del Inter de Milán Carlos Augusto y Bastoni, pasando por los del AC Milan, Leao y De Winter, hasta el jugador de la Lazio, Maldini Jr. y el del Atalanta Scamacca (tambien de la "Nazionale") - que no aparecen en las escuchas incluidas en la orden de detención.

Esto indica que, tras la primera denuncia presentada en agosto de 2024 por una modelo, la Guardia di Finanza obtuvo autorización para intervenir una larga serie de teléfonos utilizados por las mujeres. Es en esos chats, que aún permanecen bajo secreto, donde probablemente surgieron los nombres de los futbolistas: algunos en situaciones explícitas, como el veronés Niasse, que aparece en una habitación de hotel con una escort, y otros de manera más difusa. Abrirse paso en este mar de nombres es uno de los próximos pasos clave de la investigación.

jefes y empleadas
Bronchi, a la izquierda, la socia de Buttini. Aparece a la derecha rodeado de las chicas que ofrecían el

Bronchi, a la izquierda, la socia de Buttini. Aparece a la derecha rodeado de las chicas que ofrecían el "servicio VIP" a deportistas. (Foto: Il Giornale)

Uno de los ejes fundamentales del caso pasa por el análisis de las cuentas corrientes, tanto oficiales como paralelas, en las que se depositaban los pagos de los clientes de las escorts. El dinero iba directamente a Buttini, quien retenía una comisión muy elevada -- de hasta el 50% - y transfería el resto a las mujeres. Surge ahí otra pregunta: ¿esa comisión puede usarse para probar una red de trata?

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