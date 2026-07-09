El inesperado viaje de la China Suárez y Mauro Icardi que desató la furia de Wanda Nara

La historia que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara siguen entregando nuevos capítulos a diario y en las últimas horas se conoció una sorpresiva información.
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La China Suárez y Mauro Icardi preparan las valijas en medio del incierto futuro futbolístico del delantero y el conflicto judicial con Wanda Nara.
La historia que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara siguen entregando nuevos capítulos a diario y en las últimas horas se conoció una sorpresiva información.
La periodista Naiara Vecchio informó que la actriz y el futbolista se irán de vacaciones a Miami, Estados Unidos, en medio del conflicto judicial que mantiene el futbolista con su ex. "Icardi invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre", precisó la comunicada desde su cuenta en X.
En los últimos días trascendió que el futbolista pagó una importante suma de dinero en concepto de deuda alimentaria que mantenía con Wanda por sus hijas y ahora se tomará unos días de vacaciones con su pareja.
El periodista Gustavo Méndez sumó además que Wanda Nara"está que trina" con este viaje de la pareja durante la noche del feriado patrio del 9 de julio a Miami que despejan los rumores de crisis en los que estuvieron envueltos.
Lo cierto es que en el medio el deportista deberá definir su futuro tras terminar el contrato que lo unía al club Galatasaray tras varias temporadas en Turquía y analiza distintas propuestas.
El panelista de La mañana con Moria (El Trece) contó que entre los ofrecimientos que contaría Mauro Icardi para seguir su carrera estaría la posibilidad de un importante club de Brasil: el São Paulo.
Wanda Nara sorprendió con sus declaraciones cuando le preguntaron por los comentarios ácidos que le ha dedicado Moria Casán al aire en distintas oportunidades.
"Yo creo que yo soy yo, Moria es Moria, Susana es Susana y Mirtha es Mirtha", lanzó la conductora en diálogo con Bondi. Ante la consulta de Pepe Ochoa sobre de dónde viene el encono de la One hacia ella, la empresaria prefirió no profundizar.
"La verdad que no tengo ni idea, qué sé yo. A mí no me gustaría que el día de mañana digan Ekaterina Ojeda es la nueva Wanda. Yo diría 'no, Eka es Eka'", contestó sin entrar en guerra con la conductora.
Ochoa insistió con la pregunta y quiso saber si sentía que la figura de El Trece la había empezado a atacar por los medios y otra vez, Wanda Nara evadió la confrontación.
"No, no sé. Moria tiene tanto taco caminado, conoce el medio como nadie. Tenemos diferentes trayectorias, diferentes programas, diferentes canales y diferentes caminos. Nadie sabe quién es mejor o quién es peor. Yo creo que hay gusto para todos", explicó la conductora de MasterChef Celebrity.
E incluso terminó elogiando a la diva: "Yo admiro que hace un programa a las nueve de la mañana y está impecable. Yo me tendría que levantar a las tres de la mañana para estar tan espléndida como aparece ella", cerró.