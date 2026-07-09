El inesperado viaje de la China Suárez y Mauro Icardi que desató la furia de Wanda Nara

Lo cierto es que en el medio el deportista deberá definir su futuro tras terminar el contrato que lo unía al club Galatasaray tras varias temporadas en Turquía y analiza distintas propuestas.

El panelista de La mañana con Moria (El Trece) contó que entre los ofrecimientos que contaría Mauro Icardi para seguir su carrera estaría la posibilidad de un importante club de Brasil: el São Paulo.

La firme reacción de Wanda Nara ante las chicanas de Moria Casán

Wanda Nara sorprendió con sus declaraciones cuando le preguntaron por los comentarios ácidos que le ha dedicado Moria Casán al aire en distintas oportunidades.

"Yo creo que yo soy yo, Moria es Moria, Susana es Susana y Mirtha es Mirtha", lanzó la conductora en diálogo con Bondi. Ante la consulta de Pepe Ochoa sobre de dónde viene el encono de la One hacia ella, la empresaria prefirió no profundizar.

"La verdad que no tengo ni idea, qué sé yo. A mí no me gustaría que el día de mañana digan Ekaterina Ojeda es la nueva Wanda. Yo diría 'no, Eka es Eka'", contestó sin entrar en guerra con la conductora.

Ochoa insistió con la pregunta y quiso saber si sentía que la figura de El Trece la había empezado a atacar por los medios y otra vez, Wanda Nara evadió la confrontación.

"No, no sé. Moria tiene tanto taco caminado, conoce el medio como nadie. Tenemos diferentes trayectorias, diferentes programas, diferentes canales y diferentes caminos. Nadie sabe quién es mejor o quién es peor. Yo creo que hay gusto para todos", explicó la conductora de MasterChef Celebrity.

E incluso terminó elogiando a la diva: "Yo admiro que hace un programa a las nueve de la mañana y está impecable. Yo me tendría que levantar a las tres de la mañana para estar tan espléndida como aparece ella", cerró.