Colgarse de una barra todos los días: los grandes beneficios que tiene para la salud

Fuerza de agarre y antebrazos: al sostener el peso corporal se realiza un trabajo isométrico que fortalece las manos y los antebrazos, beneficiando tanto el rendimiento en ejercicios como las dominadas como distintas actividades diarias.

Postura corporal: fortalece los músculos estabilizadores de la espalda y ayuda a contrarrestar la tendencia a encorvarse que puede aparecer por malos hábitos posturales.

Bienestar mental: ayuda a liberar tensión acumulada en los hombros y la espalda. Combinado con una respiración consciente, puede convertirse en un breve momento de relajación.

Cómo colgarse de una barra correctamente

No se necesita una gran condición física para empezar. Lo ideal es avanzar de forma progresiva:

Buscar una barra firme y segura.

Iniciar con un colgado pasivo, con los hombros relajados y el cuerpo suspendido de forma natural.

Mantener la posición entre 20 y 30 segundos al principio. Con el tiempo, aumentar de manera gradual hasta llegar a 1 o 2 minutos.

Una vez dominado el ejercicio básico, incorporar pequeños balanceos controlados o progresiones más avanzadas.

Importante: las personas con lesiones en hombros, muñecas o codos, o con problemas específicos de columna, deben consultar a un médico o fisioterapeuta antes de incorporarlo a su rutina.