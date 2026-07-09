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Colgarse de una barra todos los días: los grandes beneficios que tiene para la salud

Este ejercicio, que solo requiere el propio peso corporal y unos pocos minutos al día, se convirtió en una práctica recomendada para mejorar el bienestar físico y sumar beneficios a la rutina diaria.

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Colgarde de una barra: este ejercicio

Colgarde de una barra: este ejercicio, que solo requiere el propio peso corporal y unos pocos minutos al día, se convirtió en una práctica recomendada para mejorar el bienestar físico y sumar beneficios a la rutina diaria.

Pasar muchas horas sentado, trabajar frente a una computadora o realizar actividades de alto impacto puede generar compresión en la columna vertebral. En este contexto, colgarse de una barra (dead hang) permite que la gravedad actúe sobre el cuerpo, favoreciendo una leve separación entre las vértebras y reduciendo la presión sobre los discos intervertebrales.

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Esta descompresión espinal puede ayudar a disminuir la rigidez, mejorar la movilidad y aliviar ciertas molestias lumbares o dorsales. Por eso, este ejercicio se incluye frecuentemente en rutinas de recuperación y rehabilitación, siempre bajo indicación profesional.

Beneficios de colgarse de una barra

Además de sus efectos sobre la columna vertebral, esta práctica aporta beneficios integrales para el cuerpo, tal como informa el profesor de preparación física Leonardo Mourglia en su canal de YouTube.

Movilidad de hombros: el estiramiento pasivo ayuda a liberar tensión muscular, mejorar el rango de movimiento y reducir la rigidez articular.

Fuerza de agarre y antebrazos: al sostener el peso corporal se realiza un trabajo isométrico que fortalece las manos y los antebrazos, beneficiando tanto el rendimiento en ejercicios como las dominadas como distintas actividades diarias.

Postura corporal: fortalece los músculos estabilizadores de la espalda y ayuda a contrarrestar la tendencia a encorvarse que puede aparecer por malos hábitos posturales.

Bienestar mental: ayuda a liberar tensión acumulada en los hombros y la espalda. Combinado con una respiración consciente, puede convertirse en un breve momento de relajación.

Cómo colgarse de una barra correctamente

No se necesita una gran condición física para empezar. Lo ideal es avanzar de forma progresiva:

  • Buscar una barra firme y segura.
  • Iniciar con un colgado pasivo, con los hombros relajados y el cuerpo suspendido de forma natural.
  • Mantener la posición entre 20 y 30 segundos al principio. Con el tiempo, aumentar de manera gradual hasta llegar a 1 o 2 minutos.
  • Una vez dominado el ejercicio básico, incorporar pequeños balanceos controlados o progresiones más avanzadas.

Importante: las personas con lesiones en hombros, muñecas o codos, o con problemas específicos de columna, deben consultar a un médico o fisioterapeuta antes de incorporarlo a su rutina.

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