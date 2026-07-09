Carla Peterson brilla en Netflix con esta miniserie de 6 capítulos que está entre las más vistas

La trama gira en torno a Inés y La Manca, dos mujeres que recuperaron la libertad luego de haber pasado un largo tiempo en prisión. Después de dejar atrás esa etapa de sus vidas, ambas intentan reconstruir su presente y encontrar una manera honesta de salir adelante.

Con ese objetivo deciden iniciar un pequeño emprendimiento de fumigación, una actividad que les permite trabajar juntas mientras buscan reinsertarse en una sociedad que muchas veces les da la espalda a quienes intentan comenzar de nuevo.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Una clienta aparece con una propuesta que promete solucionar varios de sus problemas económicos, aunque también implica volver a acercarse a un mundo del que creían haberse alejado para siempre.

Ese ofrecimiento marcará el punto de partida de una cadena de acontecimientos inesperados. A partir de entonces, ambas deberán enfrentar situaciones cada vez más complejas que pondrán a prueba su amistad, sus valores y la decisión de mantenerse alejadas del delito.

La miniserie argentina basada en la obra de Claudia Piñeiro

Uno de los principales atractivos de la producción es que adapta dos novelas de Claudia Piñeiro, una de las escritoras argentinas más reconocidas del género policial y del thriller contemporáneo.

La historia toma elementos de Tuya y de El tiempo de las moscas para construir una adaptación televisiva que conserva el espíritu de las obras originales, aunque con un lenguaje pensado para el formato audiovisual.

El resultado es una ficción que combina el suspenso característico de la autora con una mirada profunda sobre los vínculos humanos, las consecuencias de las decisiones y las dificultades que enfrentan quienes buscan una nueva oportunidad.

Carla Peterson encabeza un elenco con figuras destacadas

La serie está encabezada por Carla Peterson, quien interpreta a Inés, una mujer que intenta reconstruir su vida luego de recuperar la libertad.

A su lado aparece Nancy Dupláa en el papel de La Manca, una protagonista fuerte, decidida y con una personalidad que aporta equilibrio a la dupla principal.

El elenco también cuenta con la participación de Valeria Lois, Julia Dorto, Osky Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Ana Castro, quienes aportan profundidad a una historia repleta de personajes que enriquecen el desarrollo del relato.

Cada uno cumple un papel importante dentro de una trama donde las decisiones individuales terminan afectando el destino de todos.

"El tiempo de las moscas", una miniserie ideal para maratonear

Con solo seis episodios y capítulos de aproximadamente 35 minutos, El tiempo de las moscas se adapta perfectamente a quienes prefieren historias breves en Netflix.

No existen rellenos ni tramas secundarias innecesarias. Cada episodio aporta información relevante y hace avanzar la historia hacia un desenlace que mantiene la tensión hasta el final.

Este formato también facilita que pueda verse durante un fin de semana o en un feriado, sin necesidad de invertir varias jornadas para completar la historia.

Tráiler oficial de "El tiempo de las moscas" en Netflix