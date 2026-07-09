En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
QUÉ VER EN NETFLIX

Carla Peterson brilla en Netflix con esta miniserie de 6 capítulos que está entre las más vistas

Esta serie protagonizada por Carla Peterson llegó a Netflix con una historia de seis episodios que combina drama y humor en una atrapante producción argentina.

Banner Seguinos en google DESK
Carla Peterson brilla en Netflix con esta miniserie de 6 capítulos que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Carla Peterson brilla en Netflix con esta miniserie de 6 capítulos que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

"El tiempo de las moscas" se convirtió en una de las propuestas argentinas más interesantes en Netflix para quienes buscan una serie corta, intensa y fácil de maratonear. Esta ficción de apenas seis episodios con Carla Peterson logra combinar drama, crimen, humor y tensión en una historia que mantiene el interés desde el comienzo hasta el final.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española
José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española. (Foto: Archivo)

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de la reconocida escritora Claudia Piñeiro, la producción presenta un relato cargado de emociones, segundas oportunidades y decisiones que cambiarán el destino de sus protagonistas.

Con episodios de alrededor de 35 minutos, la serie ofrece un ritmo dinámico que permite verla en una sola jornada. Su elenco reúne a reconocidas figuras de la actuación argentina y una trama que mezcla el suspenso con momentos de humor, sin dejar de lado los conflictos personales que atraviesan las protagonistas.

De qué trata "El tiempo de las moscas" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar".

La trama gira en torno a Inés y La Manca, dos mujeres que recuperaron la libertad luego de haber pasado un largo tiempo en prisión. Después de dejar atrás esa etapa de sus vidas, ambas intentan reconstruir su presente y encontrar una manera honesta de salir adelante.

Con ese objetivo deciden iniciar un pequeño emprendimiento de fumigación, una actividad que les permite trabajar juntas mientras buscan reinsertarse en una sociedad que muchas veces les da la espalda a quienes intentan comenzar de nuevo.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Una clienta aparece con una propuesta que promete solucionar varios de sus problemas económicos, aunque también implica volver a acercarse a un mundo del que creían haberse alejado para siempre.

Ese ofrecimiento marcará el punto de partida de una cadena de acontecimientos inesperados. A partir de entonces, ambas deberán enfrentar situaciones cada vez más complejas que pondrán a prueba su amistad, sus valores y la decisión de mantenerse alejadas del delito.

La miniserie argentina basada en la obra de Claudia Piñeiro

Uno de los principales atractivos de la producción es que adapta dos novelas de Claudia Piñeiro, una de las escritoras argentinas más reconocidas del género policial y del thriller contemporáneo.

La historia toma elementos de Tuya y de El tiempo de las moscas para construir una adaptación televisiva que conserva el espíritu de las obras originales, aunque con un lenguaje pensado para el formato audiovisual.

El resultado es una ficción que combina el suspenso característico de la autora con una mirada profunda sobre los vínculos humanos, las consecuencias de las decisiones y las dificultades que enfrentan quienes buscan una nueva oportunidad.

Carla Peterson encabeza un elenco con figuras destacadas

La serie está encabezada por Carla Peterson, quien interpreta a Inés, una mujer que intenta reconstruir su vida luego de recuperar la libertad.

A su lado aparece Nancy Dupláa en el papel de La Manca, una protagonista fuerte, decidida y con una personalidad que aporta equilibrio a la dupla principal.

El elenco también cuenta con la participación de Valeria Lois, Julia Dorto, Osky Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Ana Castro, quienes aportan profundidad a una historia repleta de personajes que enriquecen el desarrollo del relato.

Cada uno cumple un papel importante dentro de una trama donde las decisiones individuales terminan afectando el destino de todos.

"El tiempo de las moscas", una miniserie ideal para maratonear

Con solo seis episodios y capítulos de aproximadamente 35 minutos, El tiempo de las moscas se adapta perfectamente a quienes prefieren historias breves en Netflix.

No existen rellenos ni tramas secundarias innecesarias. Cada episodio aporta información relevante y hace avanzar la historia hacia un desenlace que mantiene la tensión hasta el final.

Este formato también facilita que pueda verse durante un fin de semana o en un feriado, sin necesidad de invertir varias jornadas para completar la historia.

Tráiler oficial de "El tiempo de las moscas" en Netflix

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie Carla Peterson
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que enamora a todos con su historia de amor
Juan Minujín arrasa en Netflix con esta serie de 6 episodios que es perfecta para el fin de semana largo
Furor en Netflix: el intenso thriller turco que se convirtió en un fenómeno inesperado

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar