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Alerta máxima por Francia vs. Marruecos: por qué este partido es catalogado como de "alto riesgo"

El duelo por los cuartos de final encendió las alarmas de seguridad y las autoridades ordenaron el despliegue de 20.000 agentes de policía.

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Foto: GettyImages

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El cuadro de los cuartos de final de la Copa del Mundo no solo paraliza los corazones de los fanáticos en los estadios norteamericanos, sino que también traslada una enorme preocupación civil hacia Europa. El partido se juega a 5.500 kilómetros de París, en la ciudad de Houston, pero la capital francesa ya está en pie de guerra. Las selecciones de Francia y Marruecos se miden este jueves en una llave decisiva del campeonato ecuménico, un compromiso que ha sido catalogado de "alto riesgo" por las autoridades del país europeo, que desplegará hasta 20.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional para hacer frente a los posibles disturbios.

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Kiki Mbappé y Hachraf Hakimi, Francia y Marruecos se juegan el pase a las semifinales del mundial 26. (Foto: A24.com/Reuters)

El origen de la profunda preocupación gubernamental radica en las dolorosas huellas que dejó el antecedente inmediato en la edición celebrada hace cuatro años en Medio Oriente. El recuerdo del último duelo mundialista entre ambos, la semifinal de Qatar 2022, pesa demasiado: aquella noche hubo 266 detenidos en todo el país y un adolescente de 14 años murió en Montpellier arrollado por un vehículo durante los altercados callejeros. Tras la victoria de los galos por 2-0 en aquella semifinal, unas 25.000 personas se concentraron en los Campos Elíseos y los festejos derivaron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, registrándose 167 detenidos solo en el área metropolitana de París.

Para este nuevo enfrentamiento, los informes de seguridad interna prevén un panorama sumamente complejo a nivel de control urbano. Una nota interna de los servicios territoriales franceses de inteligencia, citada por Le Parisien, resume el estado de alerta señalando que el encuentro presenta un mayor riesgo debido a su carácter eliminatorio y a lo que está en juego. El documento oficial añade que, a pesar del horario tardío de la retransmisión, cabe temer concentraciones en la vía pública acompañadas de uso de material pirotécnico, sea cual sea el resultado final en el marcador.

Cuál es el trasfondo histórico y social entre Francia y Marruecos que tensiona el partido

El cruce futbolístico se encuentra atravesado por determinantes históricos, migratorios y políticos que exceden por completo lo estrictamente deportivo.

El choque entre ambas selecciones tiene una carga histórica y social que lo convierte en algo diferente a cualquier otro partido de cuartos de final. Es necesario recordar que la mayor parte del Marruecos actual fue protectorado francés entre 1912 y 1956, una historia de colonización que dejó huellas profundas. A este factor se suma que millones de marroquíes emigraron a la nación europea tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, se estima que hay un millón de residentes con doble nacionalidad franco-marroquí y otras 800.000 personas en el país con nacionalidad únicamente marroquí, conformando, detrás de los argelinos, la comunidad foránea más numerosa en Francia.

Qué medidas de seguridad tomó París para el partido de cuartos de final

Los organismos gubernamentales y la intendencia parisina diagramaron un plan especial de contención ciudadana para el desarrollo de la jornada.

Mientras la ministra de Deportes, Marina Ferrari, hizo un llamamiento a la calma, el Ayuntamiento de París habilitó dos zonas de fanáticos en el centro de la ciudad, específicamente en el Marais y en la zona de la rue de la Roquette. De forma complementaria, para regular el flujo de personas en la vía pública, se dispuso que las terrazas parisinas tendrán permiso para funcionar hasta las 2 de la madrugada francesa, intentando encauzar de forma pacífica las reuniones de las dos parcialidades.

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