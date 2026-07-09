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Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver correctamente

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 400 ÷ 2² + (50 x 2).

Leé también El desafío matemático que pocos logran resolver correctamente
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Resolución del desafío matemático: 400 ÷ 2² + (50 x 2)

Para comenzar, se debe resolver la operación que se encuentra dentro del paréntesis:

(50 x 2) = 100

Luego, se continúa con la potencia:

2² = 4

La expresión queda de la siguiente manera:

400 ÷ 4 + 100

A continuación, se realiza la división:

400 ÷ 4 = 100

Por último, solo queda resolver la suma:

100 + 100 =

Resultado final del desafío matemático

Por lo tanto, el resultado final del desafío matemático es: 400 ÷ 2² + (50 x 2) = 200

Seguir el orden correcto de las operaciones es clave para evitar errores y llegar al resultado correcto.

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