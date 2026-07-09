Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver correctamente

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 400 ÷ 2² + (50 x 2).
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 400 ÷ 2² + (50 x 2).
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Para comenzar, se debe resolver la operación que se encuentra dentro del paréntesis:
(50 x 2) = 100
Luego, se continúa con la potencia:
2² = 4
La expresión queda de la siguiente manera:
400 ÷ 4 + 100
A continuación, se realiza la división:
400 ÷ 4 = 100
Por último, solo queda resolver la suma:
100 + 100 =
Por lo tanto, el resultado final del desafío matemático es: 400 ÷ 2² + (50 x 2) = 200
Seguir el orden correcto de las operaciones es clave para evitar errores y llegar al resultado correcto.