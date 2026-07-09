Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver correctamente

(50 x 2) = 100

Luego, se continúa con la potencia:

2² = 4

La expresión queda de la siguiente manera:

400 ÷ 4 + 100

A continuación, se realiza la división:

400 ÷ 4 = 100

Por último, solo queda resolver la suma:

100 + 100 =

Resultado final del desafío matemático

Por lo tanto, el resultado final del desafío matemático es: 400 ÷ 2² + (50 x 2) = 200

Seguir el orden correcto de las operaciones es clave para evitar errores y llegar al resultado correcto.