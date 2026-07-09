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AUH de ANSES en julio de 2026: cuánto cobra una familia con el aumento y todos los extras

La Asignación Universal por Hijo aumentó un 2,15% este mes. Además, muchas familias pueden sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Los montos actualizados.

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AUH de ANSES en julio de 2026: cuánto cobra una familia con el aumento y todos los extras

AUH de ANSES en julio de 2026: cuánto cobra una familia con el aumento y todos los extras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para julio de 2026 con un incremento del 2,15%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

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Además del aumento, muchas familias pueden complementar sus ingresos con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos beneficios que se acreditan automáticamente junto con la prestación principal para quienes cumplen con los requisitos.

¿Cuánto cobra la AUH en julio de 2026?

Con la actualización de julio, los nuevos valores son:

  • AUH por hijo: $148.049 brutos.
  • AUH por hijo con discapacidad: $482.062.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $241.031.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del monto de la AUH y retiene el 20% restante, que se paga cuando el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

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¿Cuánto puede cobrar una familia con AUH?

El monto final depende de la composición del grupo familiar y de los beneficios complementarios que correspondan.

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, por lo que el ingreso mensual puede ser considerablemente mayor.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.

Los montos vigentes son:

  • Un hijo: $52.250.
  • Dos hijos: $81.936.
  • Tres hijos o más: $108.062.

Complemento Leche: otro beneficio compatible

Las familias con niños de hasta 3 años y las personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo también pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este beneficio también se deposita automáticamente junto con la prestación principal y está destinado a garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

¿Cómo consultar cuánto cobro en ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema deberán seleccionar la opción "Cobros", donde podrán consultar el monto de la prestación, las retenciones aplicadas y los beneficios complementarios que les corresponden.

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