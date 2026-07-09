AUH de ANSES en julio de 2026: cuánto cobra una familia con el aumento y todos los extras

Aumento de la AUH de ANSES en junio: oficializan el monto por hijo

¿Cuánto puede cobrar una familia con AUH?

El monto final depende de la composición del grupo familiar y de los beneficios complementarios que correspondan.

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, por lo que el ingreso mensual puede ser considerablemente mayor.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.

Los montos vigentes son:

Un hijo: $52.250 .

. Dos hijos: $81.936 .

. Tres hijos o más: $108.062.

Complemento Leche: otro beneficio compatible

Las familias con niños de hasta 3 años y las personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo también pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este beneficio también se deposita automáticamente junto con la prestación principal y está destinado a garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

¿Cómo consultar cuánto cobro en ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema deberán seleccionar la opción "Cobros", donde podrán consultar el monto de la prestación, las retenciones aplicadas y los beneficios complementarios que les corresponden.