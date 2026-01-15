La sincera confesión de Martín Bossi sobre el dolor que le causó un enojo de Messi: "Le jodió..."
Martín Bossi sorprendió al hablar de la tristeza que le provocó el enojo de Lionel Messi tras una situación que nunca pensó que tendría tanta repercusión.
15 ene 2026, 17:04
La sincera confesión de Martín Bossi sobre el dolor que le causó un enojo de Messi: "Le jodió..."
Invitado al ciclo de Olga,Martín Bossi, mostró un costado poco habitual de su carrera y animarse a hablar del llamado “lado B” de la imitación, ese que no siempre genera risas ni aplausos. En una charla distendida con el equipo de Sería Increíble el actor y humorista recordó momentos incómodos que atravesó a lo largo de los años y reveló una situación con Lionel Messi que, según él, todavía le genera culpa.
Todo surgió cuando Nati Jota fue directa y le preguntó si alguna vez algún imitado se había enojado con él. Lejos de esquivar la pregunta, Bossi lanzó una respuesta inesperada que dejó a todos en silencio: “Creo que Messi se enojó, me quiero matar ”.
Según explicó, la imitación ocurrió hace aproximadamente diez años y, aunque nunca habló directamente con el futbolista, tuvo referencias claras de su malestar. “Creo que se enojó en su momento, sé por allegados que no le gustaba y que le jodió un video de ‘el pollito pío ’”, contó, dejando en evidencia que el contenido no fue bien recibido por el entorno del jugador.
Bossi hizo referencia a un video que realizó años atrás, en el que imitaba a Lionel Messi con un tono de voz similar al del futbolista, vestido con la campera de la Selección argentina y grabando un supuesto “mensaje” para su hijo por el Día del Padre. El clip fue titulado "El pollito Lío" y circuló con fuerza en ese momento, cuando el humor absurdo y exagerado marcaba tendencia en redes.
Embed
De los imitadores más destacados del país, Bossi reconoció que incluso a él puede sucederle que algunas figuras se enojen y que no todas sus interpretaciones sean recibidas de la misma manera. Con la honestidad de quien lleva años sobre los escenarios, admitió que ese episodio lo llevó a aceptar que, aun con experiencia y trayectoria, hay situaciones que dejan una huella.
Qué problema de salud tuvo Martín Bossi
Martín Bossi construyó una carrera sólida y diversa que lo posicionó como uno de los artistas más completos del país. Dueño de un talento que atraviesa el humor, la imitación, el teatro y el musical, supo destacarse en cada ámbito gracias a una entrega constante y a una vocación que siempre estuvo por delante de cualquier límite.
Ese compromiso absoluto con su profesión lo llevó durante años a sostener agendas exigentes, con funciones, giras y ensayos ininterrumpidos desde sus primeros pasos a comienzos de los 2000. Con el tiempo, ese ritmo intenso empezó a pasar factura y lo enfrentó a la necesidad de revisar su forma de trabajar, entendiendo que la exigencia permanente también requiere pausas para preservar la salud.
El punto de inflexión llegó cuando tuvo que atravesar dos cirugías en las cuerdas vocales, una situación que lo mantuvo alejado del canto durante un período prolongado y que relató recientemente en La Noche de Mirtha (El Trece). A ese episodio se sumó un antecedente ocurrido en 2021, cuando una fuerte reacción alérgica lo dejó sin voz y lo obligó a suspender una función en Paysandú, Uruguay.
El 23 de agosto, en una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), Bossi recordó esos episodios como señales imposibles de ignorar. "Creo que el cuerpo me dijo basta después de 25 años de no parar. Me excedí de amor a mi trabajo, usé la misma disciplina que tengo para recuperarme porque no tener la voz para mí era un gran determinante y no sabría cómo seguir", señaló el artista.