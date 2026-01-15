Desbarataron a una banda narco en José C. Paz: vendían droga a través de una ventanilla tipo banco

El allanamiento que permitió dar con el hallazgo de la venta de vidrio

Uno de los allanamientos dejó al descubierto la particular ventanilla de vidrio blindado con pasador metálico, idéntica a las utilizadas en entidades bancarias o casas de cambio. Allí, la Policía halló incluso carteles manuscritos dirigidos a los compradores, con advertencias sobre el control del vuelto y la mercadería.

JFZ63XL6VJEMTE3T33MK6DUTYA

Las imágenes del procedimiento muestran el momento en que los agentes derribaron la ventanilla a mazazos para ingresar a una habitación precaria que funcionaba como boca de expendio, con mostradores improvisados y otras instalaciones rudimentarias.

Tras las detenciones, el fiscal imputó a los sospechosos por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas. Todos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen más involucrados en la red narco desarticulada.