Desbarataron a una banda narco en José C. Paz: vendían droga a través de una ventanilla tipo banco
El operativo fue encabezado por personal de la Policía Bonaerense y concluyó con seis detenidos y el secuestro de armas y municiones de guerra.
Vendían droga a través de una ventanilla tipo banco.
En el marco de una serie de operativos contra la venta de estupefacientes al menudeo, efectivos de la Policía Bonaerense desbarataron en las últimas horas una banda narco que operaba en José C. Paz y zonas aledañas. El grupo estaba integrado por al menos seis sospechosos que actuaban de manera coordinada, con roles definidos para el traslado, fraccionamiento, custodia y comercialización de la droga.
Durante los procedimientos se secuestraron armas de guerra, municiones y una importante suma de dinero en efectivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la modalidad de uno de los puntos de venta: los acusados atendían a los compradores a través de una ventanilla blindada, similar a la de un banco, utilizada para el intercambio de dinero y droga.
Fuentes de la causa indicaron que, tras varios meses de tareas investigativas, los detectives lograron establecer que la organización operaba en al menos tres edificacionesfortificadas tipo búnker en José C. Paz y localidades cercanas. Con las pruebas reunidas, el fiscal Germán Martínez, a cargo de la UFI N.º 16 especializada en estupefacientes de San Martín, solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes ante el Juzgado de Garantías N.º 1 departamental.
Con el aval judicial, personal policial —con apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales y la DDI San Isidro— concretó los operativos y detuvo a seis personas: cinco hombres de 20, 32, 34, 42 y 46 años, y una mujer de 45. En los domicilios allanados se incautaron 800 mil pesos en efectivo, tres pistolas calibre 9 mm (una con numeración suprimida), dos escopetas calibre 12/70 —una de ellas recortada—, 400 envoltorios de cocaína, 15 teléfonos celulares, cargadores, cartuchería variada y un Chevrolet Corsa rojo.
El allanamiento que permitió dar con el hallazgo de la venta de vidrio
Uno de los allanamientos dejó al descubierto la particular ventanilla de vidrio blindado con pasador metálico, idéntica a las utilizadas en entidades bancarias o casas de cambio. Allí, la Policía halló incluso carteles manuscritos dirigidos a los compradores, con advertencias sobre el control del vuelto y la mercadería.
Las imágenes del procedimiento muestran el momento en que los agentes derribaron la ventanilla a mazazos para ingresar a una habitación precaria que funcionaba como boca de expendio, con mostradores improvisados y otras instalaciones rudimentarias.
Tras las detenciones, el fiscal imputó a los sospechosos por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas. Todos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen más involucrados en la red narco desarticulada.