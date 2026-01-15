En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Banda
José C. Paz
Narcotráfico

Desbarataron a una banda narco en José C. Paz: vendían droga a través de una ventanilla tipo banco

El operativo fue encabezado por personal de la Policía Bonaerense y concluyó con seis detenidos y el secuestro de armas y municiones de guerra.

Vendían droga a través de una ventanilla tipo banco. 

Vendían droga a través de una ventanilla tipo banco. 

En el marco de una serie de operativos contra la venta de estupefacientes al menudeo, efectivos de la Policía Bonaerense desbarataron en las últimas horas una banda narco que operaba en José C. Paz y zonas aledañas. El grupo estaba integrado por al menos seis sospechosos que actuaban de manera coordinada, con roles definidos para el traslado, fraccionamiento, custodia y comercialización de la droga.

Leé también Crimen narco en Burzaco: detuvieron a dos sospechosos por el asesinato de Aylén Valdez
Detuvieron a dos sospechosos por el asesinato de Aylén Valdez. 

Durante los procedimientos se secuestraron armas de guerra, municiones y una importante suma de dinero en efectivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue la modalidad de uno de los puntos de venta: los acusados atendían a los compradores a través de una ventanilla blindada, similar a la de un banco, utilizada para el intercambio de dinero y droga.

Fuentes de la causa indicaron que, tras varios meses de tareas investigativas, los detectives lograron establecer que la organización operaba en al menos tres edificaciones fortificadas tipo búnker en José C. Paz y localidades cercanas. Con las pruebas reunidas, el fiscal Germán Martínez, a cargo de la UFI N.º 16 especializada en estupefacientes de San Martín, solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes ante el Juzgado de Garantías N.º 1 departamental.

Embed

Con el aval judicial, personal policial —con apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales y la DDI San Isidro— concretó los operativos y detuvo a seis personas: cinco hombres de 20, 32, 34, 42 y 46 años, y una mujer de 45. En los domicilios allanados se incautaron 800 mil pesos en efectivo, tres pistolas calibre 9 mm (una con numeración suprimida), dos escopetas calibre 12/70 —una de ellas recortada—, 400 envoltorios de cocaína, 15 teléfonos celulares, cargadores, cartuchería variada y un Chevrolet Corsa rojo.

El allanamiento que permitió dar con el hallazgo de la venta de vidrio

Uno de los allanamientos dejó al descubierto la particular ventanilla de vidrio blindado con pasador metálico, idéntica a las utilizadas en entidades bancarias o casas de cambio. Allí, la Policía halló incluso carteles manuscritos dirigidos a los compradores, con advertencias sobre el control del vuelto y la mercadería.

JFZ63XL6VJEMTE3T33MK6DUTYA

Las imágenes del procedimiento muestran el momento en que los agentes derribaron la ventanilla a mazazos para ingresar a una habitación precaria que funcionaba como boca de expendio, con mostradores improvisados y otras instalaciones rudimentarias.

Tras las detenciones, el fiscal imputó a los sospechosos por asociación ilícita, infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de armas. Todos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen más involucrados en la red narco desarticulada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Banda José C. Paz Droga
Notas relacionadas
Quién es "El Tío", el detenido número 12 por el triple crimen narco que conmocionó al país
CIA, drones y un muelle narco: cómo fue la operación inédita de EE.UU. dentro de Venezuela
Trasladan a Bastian a Mar del Plata para ser operado por tercera vez

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar