Revelan el impactante valor del anillo de compromiso que Pedro Rosemblat eligió para Lali Espósito

El anuncio del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat vino acompañado de un detalle que no pasó desapercibido: el anillo de compromiso que él eligió para sellar este nuevo capítulo en sus vidas.
El anillo de compromiso que Pedro Rosemblat le regaló a Lali Espósito combina historia, simbolismo y elegancia en una joya única.
La pieza pertenece a la marca nacional Astoria Joyería Contemporánea, especializada en alianzas de compromiso en oro de 18 kilates. El diseño que luce la cantante es delicado y sofisticado. Se trata de una alianza con dos piedras incrustadas: un diamante de corte circular y una aquamarina cuadrada, que se enfrentan sin llegar a unirse en la parte frontal del dedo.
Este estilo se conoce como Toi et Moi, expresión francesa que significa “Tú y yo”. Su origen se remonta a 1796, cuando Napoleón Bonaparte obsequió una pieza similar a Josefina de Beauharnais como símbolo de unión, antes de partir a la campaña de Italia. Desde entonces, este diseño se convirtió en un ícono de amor y compromiso.
En Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela reveló detalles sobre la joya: "Está valuado entre entre 7 mil y 12 mil dólares. Tiene de un lado un cuadrado que simboliza la modernidad y del otro, un círculo que es sinónimo de la tradición". Y agregó: "Lo que cuentan es que es la unión de dos individualidades, donde si bien se unen por ese amor, cada uno mantiene su individualidad".
Tras el anuncio del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat y la muestra de su anillo de compromiso, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre las voces más resonantes apareció la de Moria Casán, quien, fiel a su estilo frontal, no se guardó nada y lanzó comentarios que rápidamente se convirtieron en tema de conversación.
En su programa La Mañana con Moria (El Trece), la conductora reaccionó al comentario de Nazarena Di Serio, que exclamó: "Se nos casa Lali". Sin filtros, Moria respondió con dureza: "Qué horror. ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Como que te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, se va a meter en una cosa tan peligrosa".
El ida y vuelta se intensificó cuando un panelista intervino con la frase: "¿Por qué no pensás que se casa Pedro?". Allí, Moria redobló la apuesta y apuntó directamente contra él: "No, porque a Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado a un pony. No lo quiero".
La diva continuó con su descargo y sumó detalles sobre la actitud del conductor: "Lo llamaron de producción y le dijeron: '¿Podés venir en algún momento? Dijo: 'No, no puedo'. Y después lo volvieron a llamar, le dijeron: 'Bueno, en algún momento cuando estés más desocupado', y dijo: 'Nunca puedo, nunca puedo'".
Y no se detuvo ahí. Con su característico tono filoso, agregó: "Nos frizó, te frizamos a vos, mi amor. ¿Quién sos? Estuviste un día en mi casa ni te conocí, mi amor. Ahora que está con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja. No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali querida".