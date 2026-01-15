Revelan el impactante valor del anillo de compromiso que Pedro Rosemblat eligió para Lali Espósito

Embed

Qué filoso comentario hizo Moria Casán sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Tras el anuncio del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat y la muestra de su anillo de compromiso, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre las voces más resonantes apareció la de Moria Casán, quien, fiel a su estilo frontal, no se guardó nada y lanzó comentarios que rápidamente se convirtieron en tema de conversación.

En su programa La Mañana con Moria (El Trece), la conductora reaccionó al comentario de Nazarena Di Serio, que exclamó: "Se nos casa Lali". Sin filtros, Moria respondió con dureza: "Qué horror. ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Como que te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, se va a meter en una cosa tan peligrosa".

El ida y vuelta se intensificó cuando un panelista intervino con la frase: "¿Por qué no pensás que se casa Pedro?". Allí, Moria redobló la apuesta y apuntó directamente contra él: "No, porque a Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado a un pony. No lo quiero".

La diva continuó con su descargo y sumó detalles sobre la actitud del conductor: "Lo llamaron de producción y le dijeron: '¿Podés venir en algún momento? Dijo: 'No, no puedo'. Y después lo volvieron a llamar, le dijeron: 'Bueno, en algún momento cuando estés más desocupado', y dijo: 'Nunca puedo, nunca puedo'".

Y no se detuvo ahí. Con su característico tono filoso, agregó: "Nos frizó, te frizamos a vos, mi amor. ¿Quién sos? Estuviste un día en mi casa ni te conocí, mi amor. Ahora que está con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja. No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali querida".