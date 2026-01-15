En vivo Radio La Red
Deportes
Enzo Fernández
Chelsea
FÚTBOL

¡Bombazo! Enzo Fernández está en los planes de un gigante europeo y ¿se va del Chelsea?

Capitán y figura del Chelsea, Enzo Fernández volvió a quedar en el centro de la escena del mercado europeo. ¿Qué clubes europeos lo tienen en carpeta?

El nombre de Enzo Fernández vuelve a ocupar un lugar destacado en el mercado de pases europeo. Consolidado como capitán y pieza clave del Chelsea, el volante de la Selección Argentina aparece ahora en el radar del Paris Saint-Germain, que evalúa su posible incorporación como parte de un ambicioso plan de renovación del mediocampo de cara a la temporada 2026/27.

image

Según informó el medio francés L’Équipe, la dirigencia del PSG analiza el perfil del argentino dentro de una estrategia que apunta a sostener su dominio en el plano internacional. El club parisino atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente, tras consagrarse campeón de la Champions League 2024/25 con una contundente victoria por 5-0 frente al Inter, y busca mantener ese nivel con incorporaciones de jerarquía probada.

Por qué Enzo Fernández encaja en el proyecto del PSG

El respaldo económico de los capitales qataríes le permite al PSG competir de igual a igual con los clubes más poderosos del continente, incluso con los de la Premier League. En ese contexto, Enzo Fernández aparece como un mediocampista completo, con liderazgo, ritmo de juego y experiencia en la alta competencia, características que encajan en el perfil histórico del club, que supo reunir a figuras como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovi y David Beckham.

Más allá de su calidad técnica, el argentino atraviesa un momento de plena madurez futbolística. En Stamford Bridge se transformó en referente, asumió la capitanía y se convirtió en una voz autorizada dentro y fuera del campo, factores que potencian su valor en el mercado internacional.

Qué rol juega el interés del Real Madrid

El PSG no es el único gigante europeo que sigue de cerca a Enzo Fernández. Real Madrid también lo tiene en carpeta desde hace tiempo. En medio de un proceso de reconfiguración deportiva, marcado por el cierre del ciclo de Carlo Ancelotti y el breve paso de Xabi Alonso, el club español busca reforzar una zona clave del equipo, especialmente tras la salida de Toni Kroos.

En ese escenario, el mediocampista argentino aparece como una alternativa natural para aportar orden, liderazgo y dinámica a un mediocampo que busca nuevas referencias.

¿Cuál es la postura del Chelsea?

Enzo Fernández llegó al Chelsea a comienzos de 2023, apenas seis meses después de su desembarco en Benfica y tras consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. La apuesta del club londinense fue fuerte: le firmó un contrato de larga duración, vigente hasta mediados de 2032, lo que le otorga una posición sólida en cualquier negociación.

Por eso, más allá de los sondeos y el interés concreto de clubes como PSG y Real Madrid, cualquier posible movimiento dependerá tanto de la voluntad del jugador como de una oferta que satisfaga a Stamford Bridge. Mientras tanto, Enzo sigue enfocado en el presente, aunque su nombre vuelve a instalarse, una vez más, en la agenda de los gigantes del fútbol europeo.

Se habló de
Enzo Fernández Chelsea Selección Argentina
