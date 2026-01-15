¡Bombazo! Enzo Fernández está en los planes de un gigante europeo y ¿se va del Chelsea?

Qué rol juega el interés del Real Madrid

El PSG no es el único gigante europeo que sigue de cerca a Enzo Fernández. Real Madrid también lo tiene en carpeta desde hace tiempo. En medio de un proceso de reconfiguración deportiva, marcado por el cierre del ciclo de Carlo Ancelotti y el breve paso de Xabi Alonso, el club español busca reforzar una zona clave del equipo, especialmente tras la salida de Toni Kroos.

En ese escenario, el mediocampista argentino aparece como una alternativa natural para aportar orden, liderazgo y dinámica a un mediocampo que busca nuevas referencias.

¿Cuál es la postura del Chelsea?

Enzo Fernández llegó al Chelsea a comienzos de 2023, apenas seis meses después de su desembarco en Benfica y tras consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. La apuesta del club londinense fue fuerte: le firmó un contrato de larga duración, vigente hasta mediados de 2032, lo que le otorga una posición sólida en cualquier negociación.

Por eso, más allá de los sondeos y el interés concreto de clubes como PSG y Real Madrid, cualquier posible movimiento dependerá tanto de la voluntad del jugador como de una oferta que satisfaga a Stamford Bridge. Mientras tanto, Enzo sigue enfocado en el presente, aunque su nombre vuelve a instalarse, una vez más, en la agenda de los gigantes del fútbol europeo.