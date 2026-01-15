Yanina Latorre le respondió con todo a Martín Migueles tras su descargo: "Cuenta la parte que le conviene"

Lejos de dejar pasar esas declaraciones, Yanina recogió el guante y fue directa. “Esto no es una venganza contra Wanda, al contrario, le quieren abrir los ojos”, aclaró en primer lugar. Y luego apuntó contra una de las frases centrales del descargo: “Entre otras cosas dice que no es un deudor alimentario, yo nunca dije eso, le gusta mezclar y confundir. Conmigo no”.

En la misma línea, la periodista explicó: “Dije que siempre pagó una miseria pero siempre pagó la cuota. El tema es que con el juicio de alimentos que perdió, tiene que pagar el retroactivo, que no lo convierte en deudor alimentario, y dice que no tiene plata”.

Sobre el supuesto intento reciente de revinculación, Latorre también fue lapidaria: “También dice que está con mediaciones para conocer a su hijo, también lo conté. Se acordó un poco tarde: lo plantó y desapareció durante seis años y ahora le agarró el apuro”.

Y sumó más datos sobre el proceso: “Ayer conté que le mandó una carta documento a la mamá del niño, que tuvieron mediación y que ella no se opuso, pero pone condiciones con profesionales en el medio, y que sea con entrevistas y paulatino, como cualquier vinculación”.

Uno de los pasajes más filosos llegó cuando Yanina vinculó el apuro del empresario con un tema familiar: “Parece que el padre de él no está bien de salud y entonces le agarró el apuro. Si el papá no se enfermaba, ¿al hijo no lo conocía? Dudas que me saltan”, señaló.

Para cerrar, la conductora lanzó una advertencia sin filtros: “No hay que dejarse embaucar, él cuenta la parte que le conviene”, y dejó una frase que volvió a encender la polémica: “¿Por qué no habla de la causa y la investigación que tiene?”.

Cuál fue el posteo de Wanda Nara donde aclara cómo está su relación con Martín Migueles

Wanda Nara volvió a dar que hablar en redes sociales con un posteo que, a simple vista, parecía un saludo más, pero que terminó despertando todo tipo de lecturas. La empresaria compartió un mensaje de feliz cumpleaños dedicado a una amiga cercana y, entre líneas, dejó algunas pistas sobre cómo atraviesa su vínculo con Martín Migueles.

El comienzo de 2026 fue bastante movido para la mediática pareja, luego de que Claudia Ciardone hiciera públicos los mensajes que habría recibido por parte de la pareja de Wanda, lo que habría derivado en una ruptura. Sin embargo, hace unos días la propia mediática pareció dejar en claro que el vínculo entre ellos continúa, tal como hasta ahora. Además, este 14 de enero había trascendido que él mismo la llevó a las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Feliz cumple a una amiga muy especial, más de 20 años de amistad. Nos conocimos soñando un futuro prometedor. Hoy solteras y con un presente muy auspicioso, millonarias e inalcanzables”, escribió.

La frase “hoy solteras” no fue pasada por alto. En medio de las especulaciones sobre si había vuelto a apostar al amor con Migueles, Wanda marcó su estado civil de forma explícita.