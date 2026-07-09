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Por qué suspiramos y qué le pasa al cuerpo: la curiosa explicación científica detrás de este gesto cotidiano

El suspiro es un acto automático que las personas realizan alrededor de 12 veces por hora sin darse cuenta.

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El suspiro es un acto automático que las personas realizan alrededor de 12 veces por hora sin darse cuenta.

El suspiro es un acto automático que las personas realizan alrededor de 12 veces por hora sin darse cuenta.

Suspirar es una acción tan habitual que muchas veces pasa inadvertida. Puede aparecer mientras se trabaja, al mirar una película, durante una conversación o incluso mientras se duerme. Aunque suele relacionarse con el cansancio, la preocupación o la nostalgia, la ciencia demostró que este gesto tiene una función biológica fundamental.

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El cuerpo realiza suspiros de manera automática, como un reflejo, para mantener el correcto funcionamiento del sistema respiratorio. No se trata simplemente de una respiración más profunda, sino de un mecanismo que ayuda a conservar la capacidad de los pulmones y regular su actividad.

El suspiro ayuda a mantener abiertos los pulmones

Durante un suspiro, el organismo incorpora aproximadamente el doble de aire que en una respiración normal. Esta entrada más amplia permite que pequeños sectores de los pulmones, especialmente los alvéolos, que pueden cerrarse parcialmente, vuelvan a expandirse.

Este proceso favorece una mejor distribución del aire dentro de los pulmones y contribuye a mantener una adecuada ventilación pulmonar, un aspecto fundamental para el intercambio de oxígeno en el organismo. Por eso, suspirar no es una señal de debilidad ni solamente una reacción emocional: es una función fisiológica necesaria para el cuerpo.

Investigaciones realizadas por científicos de instituciones como la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y Stanford analizaron este mecanismo y observaron que continúa activo incluso durante el sueño. Esto demuestra que el suspiro no depende únicamente de los pensamientos o del estado de ánimo, sino que forma parte de los procesos automáticos del cuerpo.

En promedio, las personas suspiran alrededor de 12 veces por hora, aproximadamente una vez cada cinco minutos.

Qué relación tiene el suspiro con las emociones

Además de su función respiratoria, el suspiro tiene una estrecha relación con la actividad del cerebro y el estado emocional. El organismo puede utilizarlo como una respuesta automática frente a momentos de tensión.

Ante situaciones de estrés, ansiedad o desasosiego, suspirar puede estar asociado con la recuperación de un estado de mayor calma y equilibrio. Por eso es frecuente que una persona suspire después de una situación de mucha presión, al finalizar una tarea exigente o luego de experimentar una emoción intensa.

No significa necesariamente tristeza o preocupación: muchas veces es simplemente una forma en la que el cuerpo responde ante diferentes estados internos.

Un gesto pequeño con una función importante

Aunque suele interpretarse como una señal de aburrimiento, cansancio o nostalgia, el suspiro cumple un papel mucho más amplio. Es un mecanismo automático que combina la función respiratoria con la regulación del estado interno del organismo.

Un gesto cotidiano que ocurre sin que la mayoría de las personas lo note y que revela cómo el cuerpo utiliza pequeñas acciones para mantenerse en equilibrio.

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