Por qué suspiramos y qué le pasa al cuerpo: la curiosa explicación científica detrás de este gesto cotidiano

Investigaciones realizadas por científicos de instituciones como la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y Stanford analizaron este mecanismo y observaron que continúa activo incluso durante el sueño. Esto demuestra que el suspiro no depende únicamente de los pensamientos o del estado de ánimo, sino que forma parte de los procesos automáticos del cuerpo.

En promedio, las personas suspiran alrededor de 12 veces por hora, aproximadamente una vez cada cinco minutos.

Qué relación tiene el suspiro con las emociones

Además de su función respiratoria, el suspiro tiene una estrecha relación con la actividad del cerebro y el estado emocional. El organismo puede utilizarlo como una respuesta automática frente a momentos de tensión.

Ante situaciones de estrés, ansiedad o desasosiego, suspirar puede estar asociado con la recuperación de un estado de mayor calma y equilibrio. Por eso es frecuente que una persona suspire después de una situación de mucha presión, al finalizar una tarea exigente o luego de experimentar una emoción intensa.

No significa necesariamente tristeza o preocupación: muchas veces es simplemente una forma en la que el cuerpo responde ante diferentes estados internos.

Un gesto pequeño con una función importante

Aunque suele interpretarse como una señal de aburrimiento, cansancio o nostalgia, el suspiro cumple un papel mucho más amplio. Es un mecanismo automático que combina la función respiratoria con la regulación del estado interno del organismo.

Un gesto cotidiano que ocurre sin que la mayoría de las personas lo note y que revela cómo el cuerpo utiliza pequeñas acciones para mantenerse en equilibrio.