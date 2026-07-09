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ANSES confirmó el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados: cuándo cobrás según tu DNI

El organismo ya publicó las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas. Además, los haberes llegan con un aumento del 2,15%.

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ANSES confirmó el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados: cuándo cobrás según tu DNI

ANSES confirmó el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados: cuándo cobrás según tu DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Como todos los meses, las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y comenzarán el próximo 8 de julio.

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Este mes, además, las prestaciones previsionales llegarán con un aumento del 2,15%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad. El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026?

Con el aumento oficializado para julio, la jubilación mínima pasa a ser de $411.989,33. Quienes cobran el haber mínimo también recibirán el bono extraordinario de $70.000, por lo que sus ingresos alcanzarán los $481.989,33.

La actualización también impacta en el resto de las prestaciones previsionales, que se ajustan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Calendario de pago para las Pensiones No Contributivas

Los primeros en cobrar durante julio serán los titulares de Pensiones No Contributivas.

Las fechas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.
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Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima

Los beneficiarios que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus pagos entre el 8 y el 22 de julio, de acuerdo con el siguiente cronograma:

  • DNI terminado en 0: 8 de julio.
  • DNI terminado en 1: 10 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan la mínima

Quienes perciben haberes superiores al mínimo jubilatorio cobrarán en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

¿Qué prestaciones reciben el aumento de julio?

El incremento del 2,15% alcanza a todas las prestaciones previsionales que paga ANSES. Entre ellas se encuentran:

  • Jubilaciones.
  • Pensiones.
  • Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el aumento se complementa con el bono extraordinario de hasta $70.000, mientras que los beneficiarios con haberes superiores lo cobrarán de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno. Quienes superen ese límite no recibirán el refuerzo.

Con este cronograma, ANSES completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar julio, permitiendo a los beneficiarios conocer con anticipación la fecha en la que tendrán acreditados sus haberes.

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