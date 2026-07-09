ANSES confirmó el calendario de pagos de julio para jubilados y pensionados: cuándo cobrás según tu DNI

Calendario de pago para las Pensiones No Contributivas

Los primeros en cobrar durante julio serán los titulares de Pensiones No Contributivas.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio .

. DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio .

. DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio .

. DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio .

. DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima

Los beneficiarios que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus pagos entre el 8 y el 22 de julio, de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0: 8 de julio .

. DNI terminado en 1: 10 de julio .

. DNI terminado en 2: 13 de julio .

. DNI terminado en 3: 14 de julio .

. DNI terminado en 4: 15 de julio .

. DNI terminado en 5: 16 de julio .

. DNI terminado en 6: 17 de julio .

. DNI terminado en 7: 20 de julio .

. DNI terminado en 8: 21 de julio .

. DNI terminado en 9: 22 de julio.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan la mínima

Quienes perciben haberes superiores al mínimo jubilatorio cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio .

. DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio .

. DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio .

. DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio .

. DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

¿Qué prestaciones reciben el aumento de julio?

El incremento del 2,15% alcanza a todas las prestaciones previsionales que paga ANSES. Entre ellas se encuentran:

Jubilaciones.

Pensiones.

Pensiones No Contributivas (PNC).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de quienes perciben la jubilación mínima, el aumento se complementa con el bono extraordinario de hasta $70.000, mientras que los beneficiarios con haberes superiores lo cobrarán de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno. Quienes superen ese límite no recibirán el refuerzo.

Con este cronograma, ANSES completará el pago de todas las prestaciones previsionales antes de finalizar julio, permitiendo a los beneficiarios conocer con anticipación la fecha en la que tendrán acreditados sus haberes.