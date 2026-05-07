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Qué es el Test del Árbol, para qué sirve y cómo se debe dibujar en una entrevista laboral

Aunque parezca un simple dibujo, el Test del Árbol sigue siendo una de las evaluaciones psicológicas más utilizadas en entrevistas laborales.

Aunque parezca un simple dibujo
Aunque parezca un simple dibujo, el Test del Árbol sigue siendo una de las evaluaciones psicológicas más utilizadas en entrevistas laborales.

Aunque parezca un ejercicio simple, dibujar un árbol en una hoja en blanco sigue siendo una de las técnicas más utilizadas en entrevistas laborales y evaluaciones psicológicas en la Argentina. Se trata del llamado Test del Árbol, una herramienta proyectiva desarrollada por el psicólogo suizo Charles Koch que busca analizar aspectos de la personalidad a partir de un dibujo.

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La prueba suele aparecer en procesos de selección de personal, especialmente en empresas, consultoras y áreas de Recursos Humanos que complementan las entrevistas tradicionales con evaluaciones psicológicas.

A diferencia de un examen técnico, el objetivo no es medir conocimientos ni habilidades artísticas. Lo que se analiza es la forma en la que cada persona se proyecta en el dibujo y ciertos rasgos vinculados con la autoestima, la estabilidad emocional, la capacidad de adaptación y la manera de relacionarse con el entorno.

¿En qué consiste el Test del Árbol?

arbol-jpg

La dinámica es sencilla: el evaluador entrega una hoja en blanco y pide dibujar un árbol. A partir de allí, el profesional observa elementos como el tamaño, la ubicación en la hoja, el tronco, las raíces, las ramas y la copa.

Según especialistas en psicología laboral, cada parte puede aportar indicios sobre aspectos emocionales o de personalidad. Por ejemplo, un tronco firme suele asociarse con seguridad y estabilidad, mientras que las raíces pueden vincularse con el arraigo o la conexión con el entorno.

Sin embargo, los expertos remarcan que no existe una interpretación única ni automática. El contexto general del dibujo y la entrevista personal son fundamentales para realizar cualquier evaluación.

Qué suelen observar los evaluadores

En el ámbito laboral, el Test del Árbol suele utilizarse como complemento de otras herramientas de selección. Entre los aspectos que habitualmente se analizan aparecen:

  • Nivel de confianza y autoestima
  • Estabilidad emocional y madurez
  • Capacidad de adaptación frente a cambios o situaciones de presión
  • Forma de vincularse con otras personas
  • Posibles indicadores de inseguridad, rigidez o estrés

Los especialistas aclaran que estas interpretaciones no funcionan como diagnósticos definitivos, sino como indicadores que luego se contrastan con otras instancias de evaluación.

Cómo suele interpretarse un árbol “equilibrado”

testarbol

Aunque no existe un árbol “perfecto”, en líneas generales los evaluadores suelen considerar positivamente algunos aspectos del dibujo.

Por ejemplo, un árbol de tamaño medio o grande, ubicado en el centro de la hoja, puede transmitir seguridad y presencia. También suelen interpretarse favorablemente los troncos firmes, las ramas abiertas hacia arriba y una copa frondosa, asociada con vitalidad y apertura.

Las raíces visibles y un dibujo completo, apoyado sobre una línea de suelo, también suelen relacionarse con estabilidad y conexión con la realidad.

En cambio, dibujos demasiado pequeños, aislados en una esquina o con elementos muy débiles pueden despertar preguntas sobre inseguridad, retraimiento o baja confianza. Lo mismo ocurre con árboles secos, rotos o excesivamente rígidos, aunque los especialistas insisten en que ningún elemento por sí solo define a una persona.

Qué recomiendan los psicólogos

Uno de los consejos más repetidos por profesionales de la psicología laboral es no intentar “actuar” durante el test ni obsesionarse con hacer un dibujo perfecto.

La prueba no busca evaluar talento artístico, sino observar cómo se expresa cada persona frente a una consigna simple. Por eso, recomiendan dibujar de manera natural y evitar tanto la exageración como la rigidez excesiva.

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