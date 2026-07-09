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Respaldazo de la FIFA a la Selección Argentina tras las críticas por el arbitraje ante Egipto: "Acusaciones infundadas"

El director de Arbitraje de la FIFA defendió la actuación de los jueces en los octavos de final y sepultó las protestas del seleccionado africano. ¿Qué dijo?

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Foto: Reuters/Paul Childs

Foto: Reuters/Paul Childs

Las repercusiones extradeportivas de la Copa del Mundo alcanzaron su punto de máxima tensión institucional en los despachos de las autoridades internacionales. En ese contexto, la FIFA se expresó tras las críticas a los árbitros de Argentina-Egipto: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida”, sentenció el organismo internacional de manera tajante. Las polémicas están a la orden del día durante el Mundial y lo sucedido en el cruce eliminatorio no escapa de esta esfera, luego de que los Faraones estuvieran dos goles arriba pero dejaran escapar el pase a cuartos de final en apenas 12 minutos ante la reacción del vigente campeón.

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Los hinchas argentinos se imponen como los más fieles y pasionales del Mundial (Foto: Reuters)

La Albiceleste, que falló un penal en el primer tiempo, quedó envuelta en una inexplicable acusación del seleccionado africano, que difundió un extenso comunicado criticando tanto las decisiones del juez principal Francois Letexier como del encargado del VAR, Jerome Brisard. En medio de estos ataques a los árbitros franceses, fue el propio director de la División de Arbitraje de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, quien salió a respaldar cada una de las determinaciones cruciales que se tomaron a lo largo de ese encuentro, echando por tierra los argumentos de la Federación de Egipto que buscaban limar la credibilidad del resultado.

El exárbitro, elegido varias veces como el mejor del mundo en su profesión, dio una entrevista con el sitio oficial de la FIFA y puntualizó de forma técnica en las dos acciones más discutidas. Collina se refirió a la falta cobrada a Lisandro Martínez desde el VAR que derivó en la anulación de un gol egipcio, pero también en el reclamo de un supuesto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah antes del gol triunfal de Enzo Fernández. Al respecto, la FIFA decidió publicar los videos oficiales de las acciones para acompañar sus declaraciones, incluyendo una cámara inédita que respalda el quite limpio del atacante argentino.

Por qué el VAR anuló correctamente el gol de Egipto ante la Selección Argentina

El director de arbitraje detalló las normativas vigentes sobre la fase de posesión en ataque (APP) para justificar la intervención tecnológica que invalidó el tanto de Mostafa Ziko.

“Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido”, explicó el directivo de 66 años. De forma complementaria, Collina aplicó el reglamento al caso específico de la jugada de la discordia: “Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta”, sentenció con firmeza.

¿Hubo penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada previa al gol de Enzo Fernández?

La jugada que originó el contragolpe definitivo para el triunfo de la Albiceleste fue ratificada por las autoridades como una acción lícita y normal de juego.

El italiano también desmenuzó con precisión la disputa del balón en el área argentina que derivó en el contraataque decisivo en tiempo de descuento. “Si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre Mohamed Salah y Julián Álvarez se produjo un contacto normal en el fútbol”, subrayó. El exjuez que dirigió la final del Mundial 2002 manifestó su absoluta conformidad con los criterios aplicados por los colegiados franceses, destacando que los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad.

Qué sanción o postura tomó la FIFA ante las duras acusaciones del técnico de Egipto

La entidad matriz del fútbol mundial rechazó de manera categórica las declaraciones públicas que pusieron en tela de juicio la integridad de la competencia tras el pitazo final.

La Asociación Egipcia de Fútbol había publicado que no podía permanecer en silencio basándose en la mirada de supuestos analistas especializados, mientras que su entrenador, Hossam Hassan, disparó con dureza afirmando que el partido estuvo arreglado. Ante este escenario, Collina fue tajante contra los críticos al asegurar que las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte y que nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales. Asimismo, aclaró que la división que lidera mantiene una independencia absoluta de presiones externas, trabajando intensamente de cara a los ocho apasionantes encuentros que restan disputarse en la Copa del Mundo 2026.

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