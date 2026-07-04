Encontraron un cuerpo en Uruguay e investigan si pertenece a uno de los pescadores desaparecidos

Los pescadores partieron de Berazategui el 14 de junio. (Foto: gentileza agencia DIB)

El cuerpo de Romegialli fue encontrado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite con Uruguay, luego de que un buque mercante alertara a la Armada uruguaya sobre la presencia de un cadáver flotando.

Días después, durante un nuevo operativo de rastrillaje, las autoridades localizaron el cuerpo de Carlos Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Puerto Indio. Con este nuevo hallazgo en Uruguay, la investigación busca determinar si finalmente se trata de una tercera víctima de la tragedia.

Qué pasó con los pescadores desaparecidos en Berazategui

Los cinco hombres habían partido el 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

La última comunicación con sus familiares ocurrió entre las 6:00 y las 8:30 de la mañana de ese mismo día. Al no regresar, sus allegados denunciaron la desaparición y se desplegó un amplio operativo de búsqueda en aguas argentinas y uruguayas.

Las investigaciones determinaron que la embarcación contaba con la mayor parte del equipamiento de seguridad obligatorio, aunque no tenía radiobaliza ni un sistema electrónico de posicionamiento, herramientas que podrían haber facilitado su localización en caso de una emergencia.

Los especialistas manejan como principal hipótesis que las intensas corrientes, el fuerte viento y las condiciones meteorológicas adversas hayan desplazado la embarcación hacia una zona distinta de la prevista, desencadenando la tragedia.