En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Cuerpo
Uruguay
Tragedia

Encontraron un cuerpo en Uruguay e investigan si pertenece a uno de los pescadores desaparecidos

La Justicia uruguaya ordenó una autopsia para identificar a la víctima y determinar si se trata de uno de los tres desaparecidos que partieron a navegar desde Berazategui.

Banner Seguinos en google DESK
Los pescadores partieron de Berazategui el 14 de junio. (Foto: archivo)

Los pescadores partieron de Berazategui el 14 de junio. (Foto: archivo)

La búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumó un nuevo capítulo este sábado, luego de que la Prefectura Nacional de Uruguay encontrara un cuerpo sin vida en la costa de Atlántida, en el departamento de Canelones. La Justicia uruguaya ordenó una autopsia para identificar a la víctima.

Leé también El estremecedor hallazgo que encontraron mientras continúa la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos
En los rastrillajes participan buques guardacostas, motos de agua y embarcaciones semirrígidas. (Foto: Agencia NA)

La principal incógnita es si los restos corresponden a uno de los tres pescadores que aún permanecen desaparecidos desde el 14 de junio, cuando un grupo de cinco hombres salió a pescar desde Berazategui a bordo de la embarcación "Chamingo-Ho".

La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó una pericia forense para establecer la identidad de la víctima y determinar la causa de muerte. Según trascendió, el cuerpo no presentaba lesiones externas evidentes, por lo que una de las hipótesis es que haya sido arrastrado por los fuertes vientos y corrientes que afectaron al Río de la Plata durante los últimos días.

Los investigadores esperan ahora el resultado de la autopsia para confirmar si el cuerpo pertenece a alguno de los pescadores desaparecidos. Hasta el momento, ya fueron identificadas dos de las cinco víctimas de la tragedia: Carlos Kovach y Sebastián Romegialli.

Los pescadores partieron de Berazategui el 14 de junio. (Foto: gentileza agencia DIB)

Los pescadores partieron de Berazategui el 14 de junio. (Foto: gentileza agencia DIB)

El cuerpo de Romegialli fue encontrado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cerca del límite con Uruguay, luego de que un buque mercante alertara a la Armada uruguaya sobre la presencia de un cadáver flotando.

Días después, durante un nuevo operativo de rastrillaje, las autoridades localizaron el cuerpo de Carlos Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Puerto Indio. Con este nuevo hallazgo en Uruguay, la investigación busca determinar si finalmente se trata de una tercera víctima de la tragedia.

Qué pasó con los pescadores desaparecidos en Berazategui

Los cinco hombres habían partido el 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

La última comunicación con sus familiares ocurrió entre las 6:00 y las 8:30 de la mañana de ese mismo día. Al no regresar, sus allegados denunciaron la desaparición y se desplegó un amplio operativo de búsqueda en aguas argentinas y uruguayas.

Las investigaciones determinaron que la embarcación contaba con la mayor parte del equipamiento de seguridad obligatorio, aunque no tenía radiobaliza ni un sistema electrónico de posicionamiento, herramientas que podrían haber facilitado su localización en caso de una emergencia.

Los especialistas manejan como principal hipótesis que las intensas corrientes, el fuerte viento y las condiciones meteorológicas adversas hayan desplazado la embarcación hacia una zona distinta de la prevista, desencadenando la tragedia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cuerpo Uruguay desaparecidos
Notas relacionadas
Hallaron un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos
La desgarradora despedida de la familia de uno de los pescadores hallado muerto en el Río de la Plata
Cómo es el batido de semillas viral por sus beneficios para la salud

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar