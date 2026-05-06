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Test de la Persona Bajo la Lluvia: cómo dibujarlo correctamente en una entrevista laboral

El Test de la Persona Bajo la Lluvia es una de las pruebas más utilizadas en procesos de selección. Qué evalúan los especialistas y qué tener en cuenta al momento de plasmarlo en un papel.

Test de la Persona Bajo la Lluvia: cómo dibujarlo correctamente en una entrevista laboral

Seguramente, durante una entrevista de preselección laboral o en un test vocacional, algún profesional pidió realizar un dibujo simple: una persona en medio de la lluvia. La consigna, lejos de ser menor, es una de las herramientas más utilizadas en evaluaciones psicolaborales.

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Aunque popularmente se la conoce como Test del Hombre Bajo la Lluvia, en la literatura especializada se denomina Test de la Persona Bajo la Lluvia y se emplea para indagar en aspectos de la personalidad que no siempre emergen en una entrevista tradicional.

La prueba consiste justamente en eso: representar una figura expuesta a ese contexto y, en algunos casos, acompañarla con un título o una breve historia.

La interpretación se basa en la idea de que, al dibujar, se proyectan de manera inconsciente rasgos emocionales y formas de percibir el entorno. En ese sentido, la lluvia suele asociarse con el estrés, las presiones o las exigencias externas, mientras que el paraguas —u otros elementos de protección— refleja los recursos personales y los mecanismos de afrontamiento.

A su vez, los evaluadores observan cómo interactúa la figura con ese escenario: si logra resguardarse, si aparece expuesta o cómo responde frente a esa situación.

El uso de esta técnica en entrevistas laborales se explica por su capacidad para aportar información que no siempre surge de manera directa. A través del dibujo, los especialistas pueden obtener indicios sobre la capacidad para enfrentar dificultades, el nivel de resiliencia, la estabilidad emocional, la autoestima, el manejo de la ansiedad y el grado de madurez.

Por eso, es habitual que aparezca en procesos de selección vinculados a puestos con exigencia o toma de decisiones, como ventas, atención al cliente o roles de liderazgo, donde la adaptación frente a la presión resulta un factor clave.

Cómo interpretan el dibujo

Los evaluadores no se enfocan en la calidad artística, sino en el conjunto de elementos. El tamaño de la figura, la presencia y proporción del paraguas, la postura, la intensidad de la lluvia y la forma en que la persona interactúa con ese entorno son indicadores clave. También se tienen en cuenta los detalles, la prolijidad, la firmeza del trazo y la presencia de borrones.

Un punto importante: ningún elemento aislado define el resultado. El análisis siempre es integral y se complementa con otras herramientas de evaluación.

Cómo dibujarlo para causar una buena impresión

hombre-paraguas

No se trata de lograr una ilustración perfecta, sino de transmitir equilibrio. Algunas pautas generales:

  • Usar la hoja en posición vertical
  • Ubicar la figura en el centro
  • Dibujar un tamaño medio (aproximadamente un tercio de la hoja)
  • Representar una postura erguida y estable
  • Incluir un paraguas amplio que cubra a la persona
  • Dibujar una lluvia moderada
  • Agregar una línea de suelo
  • Mantener una expresión neutra o levemente positiva
  • Incorporar detalles simples en la ropa

Si se solicita una historia, conviene que sea breve y coherente. Por ejemplo: una persona que avanza con tranquilidad hacia su trabajo, preparada para enfrentar la lluvia.

Errores frecuentes a evitar

Algunos elementos pueden generar interpretaciones negativas:

  • No dibujar paraguas o hacerlo demasiado pequeño
  • Ubicar la figura en un borde de la hoja
  • Exagerar la lluvia o el entorno
  • Dibujar una persona escondida, corriendo o sin apoyo
  • Borrar en exceso o realizar trazos inseguros
  • Expresiones de angustia o enojo marcadas

Recomendaciones finales

  • Dibujar primero con lápiz y luego repasar puede transmitir prolijidad
  • No extenderse demasiado: entre 3 y 7 minutos es un tiempo razonable
  • Mantener una actitud tranquila durante la consigna

Un punto a tener en cuenta: forzar un dibujo excesivamente rígido o “perfecto” también puede interpretarse como falta de espontaneidad. En este tipo de evaluaciones, lo que se busca no es una obra artística, sino una representación coherente de cómo se enfrentan las situaciones de presión y cambio.

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