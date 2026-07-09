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MURIÓ BONNIE TYLER

La historia oculta de "Eclipse total del corazón", la balada romántica que fue cábala de la Selección Argentina en México 86

El recuerdo de los rituales del plantel campeón en México 86 vuelve a escena tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de la cantante británica.

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La historia oculta de Eclipse total del corazón, la balada romántica que fue cábala de la Selección Argentina en México 86

El universo de las cábalas y las costumbres sagradas siempre ocupó un lugar de privilegio absoluto dentro de la idiosincrasia del fútbol nacional. En este sentido, “Eclipse total del corazón”, una de las canciones que fue cábala de la Selección Argentina en el Mundial de México 86, quedó grabada a fuego en las páginas doradas del deporte. El éxito romántico de los años 80 fue parte de los rituales del plantel argentino capitaneado por Diego Maradona en la previa de los partidos, y su recuerdo recobra hoy una enorme vigencia debido a que la canción fue popularizada por la cantante Bonnie Tyler, quien falleció este jueves a los 75 años.

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Murió Bonnie Tyler, la voz inconfundible de Total Eclipse of the Heart, a los 75 años. (Foto: Reuters)

Las cábalas siempre ocuparon un lugar especial en la historia de la Selección Argentina y la música fue una parte fundamental del plantel que alzó la Copa del Mundo en México 86 a través de casettes que sonaban en el vestuario de forma ininterrumpida. Cada vez que el equipo se preparaba para abandonar la concentración y partir hacia el estadio, los parlantes reproducían "Total Eclipse of the Heart", el enorme éxito de Bonnie Tyler que dominaba los rankings musicales de la década del 80. Era una de las tres canciones que quedaron marcadas a fuego en los rituales de una delegación que terminaría levantando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

La elección de esta pieza resultaba, cuanto menos, sumamente llamativa para motivar a un grupo de deportistas de elite. Se trataba de una balada romántica, cargada de un profundo dramatismo, en la que la protagonista expresa el dolor de una relación que se rompe y clama por la persona que ama. Sin embargo, lejos de fijarse en la letra, los futbolistas encontraban en la potencia de la interpretación de Tyler y en el clima que generaba la canción una forma de relajarse, distender el ambiente antes del momento de mayor tensión y empezar a concentrarse en el desafío deportivo que tenían por delante.

Cuáles eran las tres canciones que escuchaba la Selección Argentina en México 86 según Diego Maradona

El máximo astro del fútbol mundial se encargó de dejar asentado por escrito el estricto orden musical que guiaba los trayectos de los futbolistas hacia los estadios de la cita azteca.

Incluso, en su libro "México 86. Mi mundial, mi verdad: así ganamos la Copa", Diego Armando Maradona contó que había tres temas que rigurosamente siempre debían escuchar durante el trayecto de la concentración al estadio. Los tres himnos de la travesía eran "Eye of the Tiger", de la película "Rocky"; "Eclipse total del corazón", de Bonnie Tyler; y "Gigante chiquito" de Sergio Denis. Respecto a esta rutina, el Diego dejó una frase categórica que define el espíritu de aquel grupo: "Si no salías a comerte a los rivales crudos con esa música, más la rabia, la furia y las ganas que teníamos nosotros, no existías. No podías formar parte de ese plantel".

La música popular caló tan hondo en los protagonistas de aquella gesta que llegó a generar intensas emociones en el vestuario y a transformarse en himnos de tribuna.

El propio Maradona confesó el impacto emocional que le generaba la música local dentro del micro, al asegurar de forma contundente que la pieza musical de Denis le hacía llorar como un nene en la antesala de los partidos.

Qué otra canción de Bonnie Tyler llegó a las tribunas

La conexión de la artista británica con nuestro país sumó otros capítulos insospechados en las canchas locales, ya que otro de los grandes éxitos de Bonnie Tyler, "It's a Heartache", encontró un destino muy diferente en Argentina. Su melodía fue adaptada por las tribunas y dio origen a uno de los cantos más conocidos del fútbol local: "A ver si ponen huevo, que no juegan con nadie", una versión que convirtió una balada de desamor en un himno de protesta de los hinchas.

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