En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
Leche
Más fácil hacerlo que comerlo

Dulce de leche casero: cómo hacerlo con apenas cuatro ingredientes y lograr un sabor exquisito

Con apenas 4 ingredientes y una cocción lenta, es posible preparar dulce de leche casero con una textura cremosa y el sabor de las recetas tradicionales. Esta receta rinde aproximadamente 1 kilo y es ideal para untar panes y galletas, rellenar postres o acompañar distintas preparaciones.

Banner Seguinos en google DESK
Con apenas 4 ingredientes y una cocción lenta

Con apenas 4 ingredientes y una cocción lenta, es posible preparar dulce de leche casero con una textura cremosa y el sabor de las recetas tradicionales. 

El dulce de leche es uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina. Aunque se consigue fácilmente en supermercados y comercios, también es sencillo hacerlo en casa con un sabor intenso y una textura cremosa característica de las recetas tradicionales.

Leé también Cómo hacer manteca casera con un solo ingrediente: la receta fácil para preparar en minutos
Hacer manteca en casa es una de las preparaciones más simples que existen: solo se necesita crema de leche y unos minutos de batido

Con pocos ingredientes y respetando los tiempos de cocción, se puede lograr una preparación ideal para untar panes y galletas o rellenar postres.

Ingredientes para la elaboración del dulce de leche

  • 2 litros de leche.
  • 500 gramos de azúcar.
  • Esencia de vainilla, cantidad necesaria.
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Cómo hacer dulce de leche casero, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

  • Verter la leche en una cacerola de buena calidad y llevarla a hervor. Una vez que rompa el hervor, retirarla del fuego y colarla para eliminar cualquier impureza.
  • Lavar la cacerola, volver a colocar la leche colada y agregar el azúcar junto con la esencia de vainilla.
  • Llevar la preparación a fuego fuerte y revolver de manera constante con una cuchara de madera hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  • Cuando la leche vuelva a hervir, incorporar el bicarbonato de sodio. En este momento se formará una capa de espuma en la superficie, una reacción normal por la incorporación de este ingrediente.
  • Bajar el fuego al mínimo y dejar que la preparación se cocine lentamente. Durante esta etapa, revolver con la cuchara de madera cada 15 minutos.
  • Cuando la leche comience a espesarse y adquiera una consistencia similar a una salsa blanca, será necesario revolver de forma continua. Este proceso puede extenderse entre una hora y media y dos horas.
  • La preparación estará lista cuando tome el color característico del dulce de leche y, al pasar la cuchara por el fondo de la cacerola, se formen surcos que permitan ver la base.

Cómo saber cuándo está listo el dulce de leche casero

Uno de los puntos más importantes de la receta es retirar la preparación del fuego en el momento justo. Aunque al finalizar la cocción pueda parecer algo líquida, continuará espesándose mientras se enfría.

Si se deja más tiempo del necesario, el resultado puede ser demasiado firme y perder la textura cremosa buscada. En caso de que quede muy duro, es posible recuperarlo agregando pequeñas cantidades de leche tibia y mezclando hasta lograr nuevamente la consistencia deseada.

Con estas cantidades se obtiene aproximadamente 1 kilo de dulce de leche casero, aunque el rendimiento final puede variar según el tiempo de cocción y la evaporación de la leche.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas Leche Cocina Hacks
Notas relacionadas
Queso crema casero: la receta fácil para lograr una textura bien cremosa con solo tres ingredientes
Canelones de ricota y espinaca: la receta casera con panqueques finitos y un relleno sabroso
Galletas con chips de chocolate: la receta fácil para hacerlas en casa con pocos ingredientes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar