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Arzobispo García Cuerva en el Tedeum: "Algunos aprovechan para dividirnos, escondidos en cuevas de corrupción"

El arzobispo de Buenos Aires celebró el Tedeum por el 210° Aniversario de la Independencia nacional. Dio un mensaje referido a la realidad del país. El presidente Javier Milei acudió a la Catedral Metropolitana con los miembros de su Gabinete.

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El arzobisbo Garcia Cuerva en el Tedeum en la Catedral metropolitana. (Foto: Captura de TV)

El arzobisbo Garcia Cuerva en el Tedeum en la Catedral metropolitana. (Foto: Captura de TV)

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, habló este jueves en el tradicional Tedeum por el 9 de Julio, frente al presidente Javier Milei y los principales funcionarios de su Gabinete nacional. Eligió explicar la parábola del buen samaritano para referirse a la situación de la realidad argentina. Se refirió a la necesidad de trabajar entre todos cuando dijo: " Hay caminos que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante".

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Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien fue nombrado por el Papa Francisco el 26 de mayo de 2023, es cardenal y arzobispo de Buenos Aires, pero no el primado de la Argentina, ya que ese rango el propio Francisco se lo dio a Vicente Bokalic Iglic, de Santiago del Estero.

"A veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar, o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio", comentó.

Y agregó: "Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos. Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y trasparente. Ser y parecer, ahora y siempre".

Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana con su Gabinete y sin Villarruel

Milei llegó hasta la Catedral en una caminata desde la Casa Rosada. No estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tras el mensaje del presidente en la vigilia desde Tucumán, Vllarruel lo calificó como "demasiado político" para la ocasión de un nuevo aniversario de la independencia nacional.

García Cuerva saluda al presidente Javier Milei. (Foto: Captura de TV)

García Cuerva saluda al presidente Javier Milei. (Foto: Captura de TV)

García Cuerva y la "parábola del Buen Samaritano"

Fue el pasaje bíblico que eligió para graficar la unidad que requiere en este momento el país. Dijo: "La parábola del Buen Samaritano es un ícono capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta Patria que amamos y nos duele a la vez. Ante el dolor, ante tantas heridas, la única salida es ser como el Buen Samaritano. Toda otra opción termina o bien del lado de los salteadores, o bien del lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del herido del camino".

Luego citó al Papa para reforzar el concepto de la solidaridad: "Por eso el papa León XIV decía el sábado pasado, respecto a este evangelio dijo que antes que cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica, el impacto con quien yace delante de nosotros, despojado de todo, llama a la proximidad".

El arzobispo de Buenos Aires retomó su mensaje y dijo: "Hermanos, la Patria nos pide hoy un gran examen de conciencia colectivo. No miremos al costado buscando culpables eternos".

Y agregó: "Preguntémonos todos los argentinos: ¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos? Las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable.

La analogía con Lionel Messi y la Scaloneta

En el final de sus palabras, García Cuerva usó la unión y el ejemplo que despierta el capitán y la Selección argentina, de nuevo en un mundial para demostrar el valor de la solidaridad y el bien común: "¡Y vaya si lo sabemos hacer! Estos días, movilizados por los colores de la Selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo, y valoramos que el trabajo sea en equipo; sigamos con la camiseta puesta, y con pasión".

Y exhortó: "Hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales: 'Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos…lo logramos'”.

Finalmente, todos los presentes entonaron las estrofas del himno nacional argentino y se dio por finalizado el Tedeum.

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