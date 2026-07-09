Asignación por nacimiento de ANSES: cómo hacer el trámite y qué documentos presentar en julio de 2026

En cambio, los jubilados, pensionados del SIPA y monotributistas no acceden a esta asignación, aunque formen parte del sistema de asignaciones familiares.

Asignación por Embarazo: ANSES confirma el cobro de julio con aumento

¿Cuáles son los límites de ingresos?

Para los trabajadores alcanzados por el SUAF, ANSES mantiene topes de ingresos que deben cumplirse para acceder al beneficio.

Desde julio de 2026, los límites son los siguientes:

Ingreso individual máximo: $3.034.844 .

. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Si alguno de estos topes es superado, la asignación no corresponde.

Cómo solicitar la asignación por nacimiento

El trámite varía según la prestación que cobre cada beneficiario.

Los titulares del SUAF pueden realizar la gestión de dos maneras:

De forma presencial en una oficina de ANSES.

A través del servicio de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.

En tanto, quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo deben realizar el trámite exclusivamente de manera presencial y con turno previo.

Qué documentación hay que presentar

Para solicitar la asignación por nacimiento es necesario presentar:

La partida o certificado de nacimiento del hijo.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) del recién nacido y de los integrantes del grupo familiar.

Además, el trámite debe iniciarse dentro del plazo establecido por ANSES: desde los dos meses y hasta los dos años posteriores al nacimiento. Si la solicitud se presenta fuera de ese período, el beneficio ya no podrá cobrarse.

Cabe recordar que el monto que paga ANSES siempre corresponde al valor vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de cuándo se realice el trámite.