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Asignación por nacimiento de ANSES: cómo hacer el trámite y qué documentos presentar en julio de 2026

El beneficio tuvo un aumento en julio y alcanza un pago único de $86.295. Quiénes pueden solicitarlo, cuáles son los requisitos y el plazo para iniciar la gestión.

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Asignación por nacimiento de ANSES: cómo hacer el trámite y qué documentos presentar en julio de 2026

Asignación por nacimiento de ANSES: cómo hacer el trámite y qué documentos presentar en julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el monto de la asignación por nacimiento, un beneficio económico destinado a acompañar a las familias tras la llegada de un hijo. Con el incremento del 2,15% aplicado en julio de 2026, el pago único pasó a ser de $86.295 para quienes reúnan los requisitos establecidos por el organismo.

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La prestación forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y, en algunos casos, también puede ser percibida por titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan las condiciones previstas por la normativa.

¿Quiénes pueden cobrar la asignación por nacimiento?

Durante julio de 2026, la asignación por nacimiento está destinada a:

  • Trabajadores en relación de dependencia que integran el SUAF.
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Excombatientes de Malvinas incluidos en el sistema de asignaciones familiares.
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo, en el marco del Plan de los Mil Días.

En el caso de quienes perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, el beneficio se paga únicamente si la prestación estuvo vigente durante el mes en que nació el hijo.

En cambio, los jubilados, pensionados del SIPA y monotributistas no acceden a esta asignación, aunque formen parte del sistema de asignaciones familiares.

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¿Cuáles son los límites de ingresos?

Para los trabajadores alcanzados por el SUAF, ANSES mantiene topes de ingresos que deben cumplirse para acceder al beneficio.

Desde julio de 2026, los límites son los siguientes:

  • Ingreso individual máximo: $3.034.844.
  • Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Si alguno de estos topes es superado, la asignación no corresponde.

Cómo solicitar la asignación por nacimiento

El trámite varía según la prestación que cobre cada beneficiario.

Los titulares del SUAF pueden realizar la gestión de dos maneras:

  • De forma presencial en una oficina de ANSES.
  • A través del servicio de Atención Virtual disponible en Mi ANSES.

En tanto, quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo deben realizar el trámite exclusivamente de manera presencial y con turno previo.

Qué documentación hay que presentar

Para solicitar la asignación por nacimiento es necesario presentar:

  • La partida o certificado de nacimiento del hijo.
  • El Documento Nacional de Identidad (DNI) del recién nacido y de los integrantes del grupo familiar.

Además, el trámite debe iniciarse dentro del plazo establecido por ANSES: desde los dos meses y hasta los dos años posteriores al nacimiento. Si la solicitud se presenta fuera de ese período, el beneficio ya no podrá cobrarse.

Cabe recordar que el monto que paga ANSES siempre corresponde al valor vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de cuándo se realice el trámite.

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