Terremotos en Venezuela: confirmaron el nuevo número de muertos por la tragedia

El nuevo balance representa un aumento respecto del último informe oficial difundido días atrás, cuando se habían reportado 3.342 fallecidos, además de más de 16.000 heridos y unos 17.300 damnificados.

Sube a 3.811 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela. (Foto: Reuters)

Delcy Rodríguez volvió a pedir el levantamiento de las sanciones

Durante su intervención, Delcy Rodríguez sostuvo que Venezuela dispone de recursos suficientes para afrontar la reconstrucción, aunque aseguró que gran parte de esos activos permanecen bloqueados por las sanciones internacionales.

"Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y recuperación", afirmó.

La presidenta encargada insistió en que las restricciones financieras impiden utilizar fondos que, según el Gobierno, pertenecen al Estado venezolano y podrían destinarse a la recuperación de las zonas devastadas por los terremotos.

Uno de los anuncios más importantes de la presidenta interina Delcy Rodríguez fue el envío de una carta al Reino Unido para solicitar la liberación de las reservas de oro venezolanas que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra. (Foto: Reuters)

El reclamo por el oro retenido en el Banco de Inglaterra

Uno de los anuncios más importantes fue el envío de una carta al Reino Unido para solicitar la liberación de las reservas de oro venezolanas que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra.

Según explicó Rodríguez, se trata de 31 toneladas de lingotes de oro, valuadas en aproximadamente 4.000 millones de dólares, cuya propiedad continúa siendo objeto de una disputa judicial en tribunales británicos.

"Ese oro es de nuestro pueblo", sostuvo la mandataria al reclamar que esos recursos puedan utilizarse para financiar la reconstrucción tras la tragedia.

La controversia sobre esas reservas lleva varios años y enfrenta al Gobierno venezolano con las autoridades británicas, que mantienen congelados los activos mientras continúa el litigio por el reconocimiento de las autoridades legítimas del país.

También hubo gestiones con el FMI

Además, Rodríguez informó que mantuvo una conversación telefónica con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según indicó, durante ese contacto agradeció la predisposición del organismo para avanzar en mecanismos que permitan liberar recursos bloqueados que podrían destinarse a la emergencia.

Hasta el momento, el FMI no difundió detalles oficiales sobre esa conversación.

Continúa la emergencia en Venezuela

Los terremotos, considerados entre los más destructivos registrados en Venezuela en las últimas décadas, provocaron el colapso de viviendas, edificios públicos, hospitales y rutas en distintas regiones del país.

Desde el primer día comenzaron a llegar equipos de rescate y ayuda internacional procedentes de distintos países latinoamericanos, además del apoyo de organismos humanitarios.

Mientras avanzan lentamente las tareas de reconstrucción, miles de personas permanecen alojadas en refugios temporales y continúan las labores para restablecer servicios esenciales como agua potable, electricidad y atención sanitaria en las zonas afectadas.