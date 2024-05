Preocupación en la producción de Gran Hermano por la salud de Virginia

No obstante, la propia mente de Virginia podría jugarle en contra. Muchas veces debe superar crisis de llanto y angustia, aunque el ingreso de su hija la reanimó muchísimo.

En una charla profunda que tuvo con parte de sus compañeros, la rubia reveló el toc que tiene. Según confesó su trastorno obsesivo-compulsivo es hacer nudos con las sábanas de la cama, algo que arrastra desde que era una niña.

"Lo hago desde que soy chica, hago mierd... todas las sábanas. En casa también, tengo una funda que no da más pero que la uso para eso y cuando no la encuentro, me desespero. Tengo otra más porque tiene que tener como un filito", contó.

El tema generó preocupación en la producción de la casa que le pusieron a disposición el psicólogo para que pudiera charlar lo que le sucede que se incrementó desde la salida de Manzana, su coequiper y apoyo dentro de la casa.

"No sé, me hace bien y no lastimo a nada. Lo probé el otro día, lo hice una vez y me aburrí. En una época, llegué a tener una funda en el auto. Hacía el nudito y mientras manejaba, lo iba tocando", sumó la Queen.