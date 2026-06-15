La contundente reacción de Maxi López tras los rumores de separación de Daniela Christiansson

En la postal, ambos aparecen muy cercanos, sonrientes y compartiendo un momento de complicidad. Además, lucen una camiseta retro de la Selección argentina, un detalle que no pasó inadvertido entre quienes siguen de cerca la actividad de la pareja en las redes.

IG MAxi López

La imagen rápidamente tuvo repercusión y fue tomada como una demostración de que la relación continúa firme, dejando sin sustento gran parte de las versiones que habían comenzado a circular durante las últimas horas.

Pero el gesto no terminó allí. Desde Europa, la modelo sueca decidió reforzar aún más el mensaje al compartir la misma fotografía en sus historias de Instagram. Junto a la publicación de Maxi López, agregó una frase que fue interpretada como una clara muestra de afecto hacia su pareja.

"Missing you", escribió Daniela Christiansson, expresión que en español significa "extrañándote". El mensaje estuvo acompañado por un emoji de corazón rojo, un detalle que terminó de despejar las dudas y que para muchos seguidores funcionó como la confirmación de que entre ambos no existe ninguna crisis sentimental, más allá de que horas antes ella había explicado el motivo de su regreso a Suiza.

IG reposteo Daniela Christiansson

Cuál fue la explicación de Daniela Chistiansson sobre su vuelta a Suiza en medio de su nueva vida con Maxi López en Argentina

La reciente aparición de Daniela Christiansson en Suiza generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y alimentó distintas versiones sobre su presente sentimental con Maxi López. La modelo sueca había estado viviendo en Argentina junto al exfutbolista durante los últimos meses, acompañándolo en esta etapa profesional que lo mantiene instalado en Buenos Aires tras su paso por MasterChef Celebrity y otros compromisos laborales.

Por eso, cuando comenzó a publicar postales desde Europa, acompañada por su mascota y mostrando distintos rincones del país en el que gran parte de su familia está radicada, no tardaron en surgir especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios incluso relacionaron el viaje con la exposición mediática que suele rodear a la relación entre Maxi López y Wanda Nara.

Frente a las versiones que comenzaron a circular, Daniela Christiansson decidió utilizar sus redes sociales para explicar personalmente los motivos de su regreso temporal a Suiza y llevar tranquilidad respecto a su situación de pareja.

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“Muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, porque tengo que estar con ella, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina”, expresó la modelo.

Luego, detalló que también debe avanzar con distintas cuestiones vinculadas a la mudanza que tiene prevista realizar. “Tengo que organizar todo lo que tenemos acá para poder llevarlo a la Argentina”, señaló.

Finalmente, explicó que aprovechó que Maxi López se encuentra fuera del país por obligaciones relacionadas con el Mundial 2026 para resolver esos asuntos pendientes y reencontrarse con sus seres queridos. “También tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi está afuera viajando para el Mundial para estar con mi familia”, concluyó, descartando así cualquier rumor de crisis o conflicto en la pareja.