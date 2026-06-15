Agostina Vega: apareció una nueva testigo y contó una experiencia inquietante con Barrelier.

El ofrecimiento que despertó sospechas

Abuelos de Agostina Abuelos de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Según contó Miguel Heredia, la joven y su madre decidieron acercarse a la familia después de conocerse los detalles del crimen. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, Barrelier le habría propuesto convertirse en la imagen de un gimnasio local y se ofreció a buscarla por su casa, trasladarla hasta el lugar de las fotografías y luego llevarla de regreso.

La situación cambió cuando la adolescente manifestó que solo aceptaría si iba acompañada por su madre. "¿Para qué la vas a molestar a tu mamá, si yo te llevo y te traigo?", habría respondido Barrelier, según el testimonio.

Ante esa insistencia, la joven decidió desistir de la propuesta y el acusado dejó de comunicarse con ella.

Para los Heredia, el relato podría ayudar a determinar si existieron otros intentos similares de captación de adolescentes en distintos barrios de Córdoba.

"No es un hecho aislado"

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Los familiares sostienen que el nuevo testimonio refuerza la hipótesis de que el acusado mantenía una metodología para acercarse a chicas jóvenes mediante falsas oportunidades laborales o propuestas vinculadas al modelaje y la fotografía.

La declaración ya fue puesta a disposición de la Justicia y podría ser incorporada como un elemento más dentro del expediente que instruye el fiscal Raúl Garzón.

El principal acusado permanece detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega. Además, en la causa también fueron detenidos Osvaldo Miguel Fassetta y Soledad Andreani, acusados de presunto encubrimiento.

En paralelo, la fiscalía continúa analizando pruebas obtenidas durante los allanamientos realizados en la vivienda de barrio Cofico donde, según la principal hipótesis de los investigadores, ocurrió el crimen.

El interrogante sobre la fianza por la que recuperó la libertad Barrelier

Durante la entrevista, Miguel Heredia volvió a plantear dudas sobre un episodio anterior en la vida judicial del acusado. El abuelo recordó que Barrelier había estado detenido durante 25 días en una causa previa y luego recuperó la libertad tras el pago de una caución económica.

"A este tipo alguien le pagó una importante suma de dinero para que saliera de la cárcel. Queremos saber quién fue", sostuvo. Para la familia, esa respuesta podría ayudar a comprender parte del entramado de vínculos que rodeaban al acusado.

El dolor de la familia y la situación de la madre de Agostina Vega

Agostina Vega y la mamá

Mientras la investigación avanza, la situación de Melisa Heredia, madre de la adolescente, continúa siendo extremadamente delicada. La mujer permanece internada en Córdoba bajo seguimiento médico y, según explicaron sus padres, todavía desconoce gran parte de los detalles de la causa.

"Solo sabe que Agostina murió", explicó Elizabeth Heredia.

Los médicos decidieron dosificar la información debido al estado emocional y físico de la mujer, que atravesó una profunda crisis tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija.

"Nos dicen que vayamos despacio porque está muy vulnerable", señalaron los familiares.