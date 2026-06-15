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Agostina Vega: apareció una nueva testigo y contó una experiencia inquietante con Barrelier

Los abuelos de la adolescente asesinada revelaron que una joven de 19 años se volvió un testimonio clave. La familia cree que el acusado pudo haber utilizado el mismo método que con Agostina para acercarse.

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Agostina Vega: apareció una nueva testigo y contó una experiencia inquietante con Barrelier.

Agostina Vega: apareció una nueva testigo y contó una experiencia inquietante con Barrelier.

A tres semanas del femicidio de Agostina Vega, la investigación sumó un nuevo elemento que podría resultar clave para reconstruir el accionar de Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el secuestro y asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba.

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El audio fue grabado pocas horas después de la desaparición de la adolescente. (Foto: gentileza Cadena 3)

Los abuelos maternos de la víctima, Miguel y Elizabeth Heredia, revelaron que una joven de 19 años presentó un testimonio ante las autoridades en el que relató una situación que, según consideran, muestra un patrón de conducta similar al que habría utilizado Barrelier para acercarse a Agostina.

La joven aseguró que tiempo atrás recibió una propuesta del acusado para participar de una supuesta sesión fotográfica destinada a promocionar un gimnasio de la ciudad. Sin embargo, el contacto se interrumpió de manera abrupta cuando ella le informó que asistiría acompañada por su madre.

"Viendo lo que pasó, yo podría haber sido Agostina", les dijo la joven a los familiares de la adolescente asesinada.

El ofrecimiento que despertó sospechas

Abuelos de Agostina
Abuelos de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Abuelos de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Según contó Miguel Heredia, la joven y su madre decidieron acercarse a la familia después de conocerse los detalles del crimen. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, Barrelier le habría propuesto convertirse en la imagen de un gimnasio local y se ofreció a buscarla por su casa, trasladarla hasta el lugar de las fotografías y luego llevarla de regreso.

La situación cambió cuando la adolescente manifestó que solo aceptaría si iba acompañada por su madre. "¿Para qué la vas a molestar a tu mamá, si yo te llevo y te traigo?", habría respondido Barrelier, según el testimonio.

Ante esa insistencia, la joven decidió desistir de la propuesta y el acusado dejó de comunicarse con ella.

Para los Heredia, el relato podría ayudar a determinar si existieron otros intentos similares de captación de adolescentes en distintos barrios de Córdoba.

"No es un hecho aislado"

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Los familiares sostienen que el nuevo testimonio refuerza la hipótesis de que el acusado mantenía una metodología para acercarse a chicas jóvenes mediante falsas oportunidades laborales o propuestas vinculadas al modelaje y la fotografía.

La declaración ya fue puesta a disposición de la Justicia y podría ser incorporada como un elemento más dentro del expediente que instruye el fiscal Raúl Garzón.

El principal acusado permanece detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega. Además, en la causa también fueron detenidos Osvaldo Miguel Fassetta y Soledad Andreani, acusados de presunto encubrimiento.

En paralelo, la fiscalía continúa analizando pruebas obtenidas durante los allanamientos realizados en la vivienda de barrio Cofico donde, según la principal hipótesis de los investigadores, ocurrió el crimen.

El interrogante sobre la fianza por la que recuperó la libertad Barrelier

Durante la entrevista, Miguel Heredia volvió a plantear dudas sobre un episodio anterior en la vida judicial del acusado. El abuelo recordó que Barrelier había estado detenido durante 25 días en una causa previa y luego recuperó la libertad tras el pago de una caución económica.

"A este tipo alguien le pagó una importante suma de dinero para que saliera de la cárcel. Queremos saber quién fue", sostuvo. Para la familia, esa respuesta podría ayudar a comprender parte del entramado de vínculos que rodeaban al acusado.

El dolor de la familia y la situación de la madre de Agostina Vega

Agostina Vega y la mamá

Mientras la investigación avanza, la situación de Melisa Heredia, madre de la adolescente, continúa siendo extremadamente delicada. La mujer permanece internada en Córdoba bajo seguimiento médico y, según explicaron sus padres, todavía desconoce gran parte de los detalles de la causa.

"Solo sabe que Agostina murió", explicó Elizabeth Heredia.

Los médicos decidieron dosificar la información debido al estado emocional y físico de la mujer, que atravesó una profunda crisis tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija.

"Nos dicen que vayamos despacio porque está muy vulnerable", señalaron los familiares.

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