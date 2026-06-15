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La fuerte historia de Gaspi: su madre Michelle y la frase que hoy emociona hasta las lágrimas

El dolor detrás de Gaspi: quién es Michelle, la mamá que lo sacó adelante sola. Enterate.

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La fuerte historia de Gaspi: su madre Michelle y la frase que hoy emociona hasta las lágrimas

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, dejó un vacío enorme entre sus seguidores, amigos y seres queridos. Pero detrás del influencer que conquistó millones de reproducciones con su humor y espontaneidad existía una historia mucho más profunda, marcada por el amor incondicional de una madre que luchó durante años para sacar adelante a su familia.

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En medio de la conmoción por su fallecimiento, volvió a cobrar fuerza una entrevista que Gaspi compartió meses atrás junto a Michelle, su mamá. Una charla íntima que hoy adquiere un significado completamente distinto y que deja al descubierto el enorme vínculo que los unía.

Gaspi era el menor de tres hermanos y creció junto a Francisco y Federico bajo el cuidado de Michelle, docente de profesión y figura fundamental en cada etapa de su vida.

Lejos de la imagen divertida que mostraba en redes sociales, aquella conversación permitió conocer al joven sensible que se emocionaba al hablar de la mujer que estuvo a su lado desde el primer día.

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"Quería venir con mi mamá porque me gusta esa idea de mostrarme con ella. Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente sepa que la tengo a ella y nos amamos", expresó durante aquella entrevista.

Las palabras, que en ese momento fueron una simple declaración de cariño, hoy se escuchan con el peso de una despedida involuntaria.

La historia familiar estuvo atravesada por desafíos. Michelle recordó que la familia pasó por varias mudanzas y momentos complejos. Vivieron en Tigre, luego en Chile y más tarde regresaron a la Argentina buscando nuevas oportunidades.

Sin embargo, mientras enfrentaba dificultades económicas y personales, ella siempre intentó que sus hijos crecieran protegidos de las preocupaciones de los adultos.

Fue entonces cuando Gaspi dejó una de las frases más recordadas de aquella charla. "Esa es la magia de las madres: quizás no teníamos dónde parar y yo ni me daba cuenta. Se la bancaba toda ella".

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La emoción fue inmediata. Porque detrás del creador de contenido que hacía reír a millones había un hijo agradecido, consciente del sacrificio silencioso que había realizado su madre durante años.

Michelle también recordó que desde muy chico mostraba una imaginación desbordante. Inventaba personajes, historias y situaciones frente a una cámara mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de internet.

Ella era quien lo filmaba, quien escuchaba sus ideas y quien lo alentaba a seguir adelante cuando nadie imaginaba que aquel chico terminaría construyendo una carrera frente a millones de personas.

Incluso cuando decidió independizarse siendo apenas un adolescente, volvió a estar a su lado.

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Aunque muchas veces no comprendía del todo el universo digital en el que se movía su hijo, nunca dejó de confiar en él.

Y justamente esa confianza quedó reflejada en una frase que hoy conmueve profundamente.

"Cuando él me decía que tenía un problema, yo le respondía siempre lo mismo: 'Yo confío en vos'", contó Michelle.

Luego agregó: "Confío plenamente en él. Sé que siempre va a estar bien".

Las imágenes de aquella entrevista recorren nuevamente las redes sociales. Ya no como una simple nota entre madre e hijo, sino como el retrato de un amor inmenso que logró atravesar dificultades, distancias y desafíos.

Hoy, mientras miles de personas lloran la partida de Gaspi, muchos descubren también la historia de la mujer que estuvo detrás de cada uno de sus pasos. La mamá que lo acompañó cuando nadie lo conocía, que creyó en él cuando todo era incertidumbre y que, como él mismo reconoció con orgullo, durante años "se la bancó toda" para que sus hijos pudieran salir adelante.

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