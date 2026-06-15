Alivio mundial: los mercados reaccionan ante el anuncio del acuerdo entre EE.UU. e Irán

Según la agencia Bloomberg, el acuerdo todavía debe formalizarse y quedan negociaciones pendientes sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Sin embargo, los mercados interpretaron el anuncio como una señal de que el conflicto de los últimos meses está llegando a su fin.

La clave para los inversores es la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Si el tránsito marítimo vuelve a la normalidad, podrían disminuir los costos energéticos y aliviarse uno de los principales factores de incertidumbre económica de 2026.

El precio del barril del petróleo cayó

La mejor noticia del día es que el precio del barril brent de petróleo cayó a los 83 dólares. Un valor que no volvió a repetirse desde el pasaron 3 de marzo. Cuando comenzó el conflicto, el 28 de febrero, el precio del barril era de solo 73 dólares.

Riesgo país de Argentina: volvió a bajar y alcanzó los 425 puntos

En tanto, el riesgo país argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.

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