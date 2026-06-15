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Alivio mundial: los mercados reaccionan ante el anuncio del acuerdo entre EE.UU. e Irán

Aunque faltan conocer detalles, la noticia - confirmada por EE.UU., Pakistán e Irán - tuvo un efecto inmediato. Los mercados internacionales subieron sus indicadores. Suben las acciones y los bonos soberanos. Comienza a bajar el precio internacional del crudo.

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Los mercados reaccionan con optimismo ante el anuncio del acuerdo de EE.UU. con Irán. (Foto: A24.com)

Los mercados reaccionan con optimismo ante el anuncio del acuerdo de EE.UU. con Irán. (Foto: A24.com)

“La falta de detalles, especialmente sobre la libertad de navegación, genera incertidumbre, aunque por ahora no parece suficiente para frenar el optimismo de los mercados”, es el resumen de los principales hombres de finanzas en Wall Street. El anuncio del acuerdo entre ambos países -en conflicto desde el 28 de febrero- trajo tranquilidad y, por ende, optimismo en los mercados.

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El riesgo país perforó otra vez la barrera de los 500 puntos básicos. (Foto: archivo).

Los futuros de Wall Street avanzaban antes de la apertura, anticipando una jornada positiva para las acciones estadounidenses. El petróleo registraba una fuerte caída porque los inversores descontaban una normalización gradual del suministro energético desde Medio Oriente. El Brent llegó a bajar cerca de un 5% y tocó mínimos de tres meses.

Las bolsas europeas y asiáticas subían con fuerza. Algunos índices alcanzaron máximos históricos debido a la expectativa de una menor tensión geopolítica y menores presiones inflacionarias. Los bonos también se fortalecían, ya que la caída del petróleo reducía el temor a nuevos aumentos de tasas de interés por parte de los bancos centrales.

El dólar mostraba una tendencia más débil frente a otras monedas, mientras que activos como el oro y el bitcoin también registraban avances.

Según la agencia Bloomberg, el acuerdo todavía debe formalizarse y quedan negociaciones pendientes sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Sin embargo, los mercados interpretaron el anuncio como una señal de que el conflicto de los últimos meses está llegando a su fin.

La clave para los inversores es la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Si el tránsito marítimo vuelve a la normalidad, podrían disminuir los costos energéticos y aliviarse uno de los principales factores de incertidumbre económica de 2026.

El precio del barril del petróleo cayó

La mejor noticia del día es que el precio del barril brent de petróleo cayó a los 83 dólares. Un valor que no volvió a repetirse desde el pasaron 3 de marzo. Cuando comenzó el conflicto, el 28 de febrero, el precio del barril era de solo 73 dólares.

Riesgo país de Argentina: volvió a bajar y alcanzó los 425 puntos

En tanto, el riesgo país argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.

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