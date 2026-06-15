"Queremos lograr eso": un defensor de Inglaterra reveló el secreto de la Selección Argentina que buscan copiar en el Mundial

En esa misma línea, el defensor amplió los conceptos sobre el trabajo interno que vienen realizando los Leones en los entrenamientos: “Hemos hecho mucho hincapié en eso desde la primera concentración que tuvimos juntos, en crear una hermandad y mantenernos unidos”.

Qué diferencia clave nota Dan Burn entre el plantel de Inglaterra y el de Argentina

El futbolista del Newcastle continuó profundizando en su análisis y marcó las dificultades de relación que suelen atravesar los planteles europeos en comparación con el espíritu colectivo sudamericano. “Siento que, muchas veces, los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes”, describió el marcador central, dejando entrever que entre sus compañeros no existía tanto tacto y que para este Mundial 2026 se lo propusieron como un aspecto primordial a mejorar de cara a la convivencia.

“Y creo que a veces es difícil. No nos vemos durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser bastante superficiales. Normalmente es solo un ‘Hola, ¿cómo estás?’", admitió Burn con total sinceridad sobre la rutina de la selección inglesa, y concluyó de manera determinante: “Pero se trata de intentar conocernos a un nivel más profundo“.

Cuándo debuta Inglaterra en el Mundial 2026 y cuál es su grupo

Mientras el plantel europeo busca consolidar esa unión grupal basada en el modelo de la Albiceleste, el fixture apremia. Inglaterra se estrenará este miércoles 17 de junio con un duelo clave ante Croacia, en lo que marcará el inicio de las acciones del Grupo L. Posteriormente, el combinado británico medirá sus fuerzas frente a Ghana el martes 23 de junio y cerrará su participación en la fase de zonas contra Panamá el sábado 27 del mismo mes.