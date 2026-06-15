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"Queremos lograr eso": un defensor de Inglaterra reveló el secreto de la Selección Argentina que buscan copiar en el Mundial

Dan Burn, marcador central de la selección británica y del Newcastle, sorprendió al elogiar el espíritu colectivo del equipo de Lionel Scaloni y admitió que hay algo puntual de la Scaloneta que intentan replicar.

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Queremos lograr eso: un defensor de Inglaterra reveló el secreto de la Selección Argentina que buscan copiar en el Mundial

La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha, pero mientras el torneo da sus primeros pasos, varias de las selecciones participantes ultiman los detalles de convivencia y estrategia antes de sus respectivas presentaciones. Uno de esos equipos es Inglaterra, que si bien no figura entre las principales potencias favoritas a quedarse con la corona, busca apuntarse firmemente como una seria candidata al título. En la antesala de su estreno, el plantel británico sorprendió al revelar que se inspiraron directamente en la Selección Argentina y su consagración en Qatar 2022 para encarar este proceso.

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Dan Burn, figura de la selección de Inglaterra y Newcastle United. (Foto: REUTER)

A pesar de la marcada e histórica rivalidad deportiva que existe entre ambos países, Dan Burn, defensor de la selección de Inglaterra y figura del Newcastle United, confesó que buscan replicar un aspecto muy positivo de la Albiceleste. En vísperas del debut mundialista, el futbolista de la Premier League palpitó la competencia con una llamativa y elogiosa apreciación sobre el grupo humano que dirige Lionel Scaloni.

Qué virtud de la Selección Argentina quiere copiar la Selección de Inglaterra

El zaguero británico fue contundente al marcar el compañerismo de la Scaloneta como el gran espejo donde mirarse. “Ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros. Eso es lo que nosotros queremos lograr", reconoció abiertamente Burn en declaraciones brindadas a Hayters TV.

En esa misma línea, el defensor amplió los conceptos sobre el trabajo interno que vienen realizando los Leones en los entrenamientos: “Hemos hecho mucho hincapié en eso desde la primera concentración que tuvimos juntos, en crear una hermandad y mantenernos unidos”.

Qué diferencia clave nota Dan Burn entre el plantel de Inglaterra y el de Argentina

El futbolista del Newcastle continuó profundizando en su análisis y marcó las dificultades de relación que suelen atravesar los planteles europeos en comparación con el espíritu colectivo sudamericano. “Siento que, muchas veces, los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes”, describió el marcador central, dejando entrever que entre sus compañeros no existía tanto tacto y que para este Mundial 2026 se lo propusieron como un aspecto primordial a mejorar de cara a la convivencia.

“Y creo que a veces es difícil. No nos vemos durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser bastante superficiales. Normalmente es solo un ‘Hola, ¿cómo estás?’", admitió Burn con total sinceridad sobre la rutina de la selección inglesa, y concluyó de manera determinante: “Pero se trata de intentar conocernos a un nivel más profundo“.

Cuándo debuta Inglaterra en el Mundial 2026 y cuál es su grupo

Mientras el plantel europeo busca consolidar esa unión grupal basada en el modelo de la Albiceleste, el fixture apremia. Inglaterra se estrenará este miércoles 17 de junio con un duelo clave ante Croacia, en lo que marcará el inicio de las acciones del Grupo L. Posteriormente, el combinado británico medirá sus fuerzas frente a Ghana el martes 23 de junio y cerrará su participación en la fase de zonas contra Panamá el sábado 27 del mismo mes.

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