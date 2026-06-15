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¿Casualidad o destino?

El estremecedor detalle de un viejo video de Gaspi que conmueve: ¿anticipo su muerte?

Impactante: el video con el que muchos creen que Gaspi predijo el día de la muerte. Miralo.

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El estremecedor detalle de un viejo video de Gaspi que conmueve: ¿anticipo su muerte?

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción en las redes sociales. Mientras miles de seguidores siguen compartiendo mensajes de despedida y recordando algunos de sus momentos más emblemáticos, en las últimas horas comenzó a viralizarse un video que abrió un inesperado debate en Internet.

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Se trata de una grabación publicada en YouTube durante 2024 bajo el título "La vuelta de Gaspi", que ahora volvió a circular masivamente tras conocerse la tragedia que terminó con la vida del creador de contenidos argentino.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue un detalle puntual que aparece durante una de las secuencias del video: la cifra "06.14".

La combinación numérica generó impacto porque coincide con el 14 de junio, la fecha en la que se reportó el fallecimiento de Gaspi en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

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A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de interpretaciones, teorías y comentarios de seguidores que no pudieron evitar relacionar ambas situaciones. "Es una coincidencia imposible de ignorar", escribió un seguidor, "Me dio escalofríos cuando lo vi", comentó otro internauta que compartió la secuencia.

Sin embargo, otros usuarios pidieron cautela y remarcaron que se trata simplemente de una casualidad que cobró relevancia debido al impacto emocional que provocó la noticia de la muerte del influencer.

El video se convirtió rápidamente en tendencia y acumuló miles de reproducciones en pocas horas, impulsado por quienes buscan comprender o encontrar algún significado detrás de la llamativa coincidencia.

El registro quedó convertido en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas, alimentando el misterio alrededor de una coincidencia que para muchos resulta tan sorprendente como difícil de explicar.

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