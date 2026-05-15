Prime Video estrena "Culpa tuya: Londres", la esperada segunda entrega de la adaptación británica

De qué trata "Culpa tuya: Londres" en Prime Video

Tras los explosivos eventos de Culpa mía: Londres, Nick y Noah están de regreso, más fuertes, más unidos y más enamorados que nunca. Sin embargo, a medida que la vida comienza a llevarlos por rumbos distintos, su relación se enfrenta a su desafío más difícil hasta ahora. Mientras Noah se traslada a Oxford para continuar sus estudios, Nick se ve consumido por las crecientes exigencias de su trabajo.

Con la llegada de nuevas personas a sus vidas, que despiertan emociones inesperadas y celos latentes, comienzan a aparecer las primeras grietas. La confianza se pone a prueba, las pasiones se encienden y el vínculo que alguna vez creyeron inquebrantable empieza a fracturarse.

Ahora, en una encrucijada, Noah y Nick deberán decidir: luchar por el amor que los unió... o arriesgarse a perderlo para siempre.

Prime Video reveló cuándo se estrena "Culpa tuya: Londres"

El anuncio llegó acompañado por el esperado tráiler oficial, que rápidamente comenzó a viralizarse. La película se estrenará exclusivamente en Prime Video el próximo 17 de junio y marcará el regreso de una de las parejas juveniles más populares del streaming.

Culpa Tuya Londres Prime Video 2 Foto: Gentileza Prime Video.

Las primeras escenas del adelanto ya dejaron pistas sobre el tono de esta nueva película. El romance apasionado seguirá presente, pero ahora estará atravesado por el desgaste emocional, los celos y las dudas.

El tráiler muestra a Noah adaptándose a Oxford mientras intenta sostener la relación a distancia con Nick. Al mismo tiempo, Nick aparece cada vez más presionado por su trabajo y por situaciones que pondrán a prueba su estabilidad emocional.

El elenco principal de "Culpa tuya: Londres"

Junto a Matthew Broome y Asha Banks, también se unen a esta nueva entrega Louisa Binder como Sophia, una joven hermosa y ambiciosa que pone sus ojos en Nick al comenzar a trabajar en Leister Enterprises; Joel Nankervis como Michael, un estudiante de Oxford paciente y seguro de sí mismo que entabla una amistad inmediata con Noah mientras desea algo más en secreto; Scarlett Rayner como Briar, una estratega maestra, aparentemente amable pero manipuladora, que se hace amiga de Noah en Oxford con intenciones ocultas; y Orlando Norman como Cruz, la mano derecha de Ronnie en el mundo de las carreras clandestinas, así como Eve Maklin, Ray Fearon, Enva Lewis, Kerim Hassan y Sam Buchanan.

Culpa Tuya Londres Prime Video 3 Foto: Gentileza Prime Video.

La saga de Mercedes Ron sigue creciendo en Prime Video

Culpa tuya: Londres representa la continuación de la colaboración entre Prime Video y Mercedes Ron, ahora conocida como 'La Casa de Ron', tras el éxito de la trilogía Culpables.

Basado en el libro Culpa Tuya de Mercedes Ron, este drama romántico está dirigido por Dani Girdwood y Charlotte Fassler y fue escrito por Melissa Osborne, Bella Heesom. Además, la producción estuvo a cargo de Ben Pugh y Erica Steinberg de 42, y cuenta con Kari Hatfield de 42 y Álex de la Iglesia, Carolina Bang y Domingo González de Pokeepsie Films como productores ejecutivos.

Tráiler oficial de "Culpa Tuya: Londres" en Prime Video