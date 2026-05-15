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El duro mensaje de Gianinna Maradona a Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia de Diego

El escándalo ocurrió en la última audiencia del juicio por la muerte del Diez. Ella se descompensó y el neurocirujano afirmó que no lo hizo con intención.

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El duro mensaje de Gianinna Maradona a Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia de Diego. 

El duro mensaje de Gianinna Maradona a Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia de Diego. 

La décima audiencia del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona terminó en medio de un fuerte escándalo luego de que el neurocirujano Leopoldo Luque mostrara accidentalmente una imagen de la autopsia del exfutbolista frente a Gianinna Maradona, quien hasta ahora había evitado ver ese material.

Leé también La explosión de Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque durante el juicio por la muerte de Diego
Gianinna estalló en el juicio contra Leopoldo Luque. (Foto: Reuters/Cris Sille).

El episodio ocurrió sobre el cierre de la jornada en los tribunales de San Isidro, cuando Luque declaró ante los jueces por sexta vez y utilizó una presentación en PowerPoint para explicar distintos aspectos médicos vinculados a las últimas audiencias.

Sin embargo, apenas se proyectó la primera diapositiva, apareció en pantalla una fotografía del cuerpo de Maradona en la morgue. La situación generó una reacción inmediata en la sala, especialmente porque Gianinna estaba presente y no había sido advertida previamente sobre la exhibición de esas imágenes.

Según trascendió, quienes estaban cerca comenzaron a gritarle a Luque para que frenara la exposición. “Leo, pará”, le advirtieron mientras intentaban desconectar la computadora para evitar que continuara la proyección.

Posteo Gianinna

Pero ya era tarde. Gianinna había alcanzado a ver la imagen y reaccionó con desesperación. La hija del Diez se levantó de inmediato de su asiento, abandonó la sala por una puerta trasera y lanzó un insulto directo contra el médico imputado.

Hijo de puta, eso es lo que sos. Sin empatía, sin corazón, sin escrúpulos. Hoy dejaste en evidencia que sos capaz de cualquier cosa”, escribió horas más tarde en sus redes sociales.

Luego compartió una foto junto a su padre y publicó un mensaje cargado de dolor: “Un día menos para volver a encontrarnos. No voy a parar, con el alma en la mano, con el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final. Te lo prometo, te amo”.

Las fotos de la autopsia de Maradona y el protocolo judicial

Las imágenes del análisis forense al cuerpo de Maradona nunca fueron difundidas públicamente. Solo se exhiben en el marco del juicio oral que se desarrolla en los tribunales de San Isidro y bajo estrictas medidas para evitar filtraciones.

Habitualmente, cuando se proyecta material sensible, las autoridades judiciales les avisan previamente a los familiares de la víctima —entre ellos las hijas, hermanas o exparejas del exfutbolista— para que decidan si desean permanecer en la sala o retirarse.

De acuerdo con lo relatado durante la audiencia, en esta ocasión la aparición de la fotografía habría sido involuntaria. Según explicó Luque, él mismo no advirtió que la imagen estaba incluida al inicio de la presentación ni reparó en la presencia de Gianinna en la sala.

Tras el episodio, la audiencia fue suspendida momentáneamente. El abogado Fernando Burlando solicitó asistencia médica para Gianinna, quien se habría descompensado luego de ver la imagen. “Perdón, perdón, de verdad no me di cuenta”, alcanzó a decir Luque frente al tribunal.

Qué dijeron los jueces tras el escándalo

Los jueces consideraron, en principio, que no hubo intención deliberada por parte del neurocirujano de exponer la fotografía frente a la familia de Maradona.

Incluso, antes del incidente, Luque había comenzado su declaración ofreciendo disculpas al tribunal por la conducta de sus defensores, quienes habían sido advertidos durante la jornada por hablar y reírse mientras declaraba un testigo.

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