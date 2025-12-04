Qué hacer si recibís el mensaje de suspensión en WhatsApp y cómo solicitar una revisión de tu cuenta

Ver el mensaje de suspensión en WhatsApp tomó por sorpresa a miles de usuarios en los últimos meses. El aviso generó inquietud inmediata, no solo por la pérdida de acceso a la mensajería diaria, sino también por la incertidumbre acerca de su origen. Quien recibe esta advertencia suele preguntarse qué ocurrió, por qué la plataforma aplicó una sanción y cómo se puede iniciar una revisión oficial.