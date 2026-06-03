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El detalle sobre Alejandra Majluf que hizo estallar las redes tras su ingreso a Gran Hermano

La llegada de Alejandra Majluf a Gran Hermano generó revuelo en redes, donde muchos usuarios cuestionaron un vínculo que salió a la luz.

3 jun 2026, 00:45
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majluf y del boca
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Este martes en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) ingresó una nueva participante a la casa: Alejandra Majluf, actriz que fue recibida con gestos de simpatía por parte de los jugadores, aunque en las redes sociales la reacción de algunos seguidores fue muy distinta.

Parte de la audiencia cuestionó su incorporación y apuntó directamente a su vínculo con Andrea del Boca y sugirió que se trataba de un "acomodo". Los comentarios no tardaron en aparecer y fueron lapidarios: "Amiga de Andrea del Boca, qué raro, Dios santo", "Apagué al toque el televisor después de ver su video", "Es amiga de la chorra, así que ya sabemos hacia dónde va a apuntar, en contra de Sol, obviamente", o "Ay, Dios. Otra Grecia Colmenares más. Tremenda expectativa y termina siendo una planta". La llegada de Majluf generó un debate inmediato entre quienes celebraron su incorporación y quienes la cuestionaron duramente.

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¿Quién es Alejandra Majluf? Se trata de una actriz, docente de teatro y conductora de televisión que alcanzó gran popularidad en la década de 1990. Su desembarco en el reality la pone frente a una nueva generación de espectadores, muchos de los cuales no vivieron su etapa de mayor exposición mediática.

En aquellos años, Majluf se destacó por un estilo fresco y transgresor en una televisión mucho más rígida que la actual. Su impronta marcó un camino para cronistas y movileros que vinieron después, aportando un aire distinto a la pantalla.

Además, interpretaba a La Colada, personaje que se volvió icónico en sus coberturas para Fax, el programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre 1991 y 1992 por Canal 13. Ese ciclo se convirtió en un clásico y fue el primero en obtener el Premio Martín Fierro de Oro, consolidando su lugar en la historia de la televisión argentina.

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Cómo fue la alocada reacción de Andrea del Boca al ver a Alejandra Majluf en Gran Hermano

Alejandra Majluf concretó su esperado ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y su llegada no pasó inadvertida. La presencia de la actriz generó repercusión inmediata dentro del reality, especialmente por la reacción de Andrea del Boca, quien celebró este paso de su colega.

El desembarco de Majluf se produjo tras la salida de La Bomba Tucumana, luego de meses en los que su nombre aparecía como posible reemplazo. Fiel a su impronta, eligió una entrada cargada de misterio: primero dejó su valija en la puerta y, segundos más tarde, atravesó el umbral sin revelar demasiado sobre quién era.

En su recorrido por el pasillo de la casa, Alejandra se cruzó con Andrea y ambas regalaron uno de los momentos más emotivos de la gala. Apenas se reconocieron, se abrazaron con fuerza y compartieron besos y gestos de afecto, reflejando la alegría de volver a encontrarse.

La sorpresa fue aún mayor: el cambio de look y el halo de misterio que rodeó su aparición hicieron que varios participantes -y parte del público- tardaran en identificarla. Cuando finalmente se supo de quién se trataba, la reacción fue de entusiasmo y asombro.

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