El detalle sobre Alejandra Majluf que hizo estallar las redes tras su ingreso a Gran Hermano

Además, interpretaba a La Colada, personaje que se volvió icónico en sus coberturas para Fax, el programa conducido por Nicolás Repetto y María Laura Santillán entre 1991 y 1992 por Canal 13. Ese ciclo se convirtió en un clásico y fue el primero en obtener el Premio Martín Fierro de Oro, consolidando su lugar en la historia de la televisión argentina.

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Cómo fue la alocada reacción de Andrea del Boca al ver a Alejandra Majluf en Gran Hermano

Alejandra Majluf concretó su esperado ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y su llegada no pasó inadvertida. La presencia de la actriz generó repercusión inmediata dentro del reality, especialmente por la reacción de Andrea del Boca, quien celebró este paso de su colega.

El desembarco de Majluf se produjo tras la salida de La Bomba Tucumana, luego de meses en los que su nombre aparecía como posible reemplazo. Fiel a su impronta, eligió una entrada cargada de misterio: primero dejó su valija en la puerta y, segundos más tarde, atravesó el umbral sin revelar demasiado sobre quién era.

En su recorrido por el pasillo de la casa, Alejandra se cruzó con Andrea y ambas regalaron uno de los momentos más emotivos de la gala. Apenas se reconocieron, se abrazaron con fuerza y compartieron besos y gestos de afecto, reflejando la alegría de volver a encontrarse.

La sorpresa fue aún mayor: el cambio de look y el halo de misterio que rodeó su aparición hicieron que varios participantes -y parte del público- tardaran en identificarla. Cuando finalmente se supo de quién se trataba, la reacción fue de entusiasmo y asombro.