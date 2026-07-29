Irán desafía a Estados Unidos y reivindica un ataque con misiles contra una base militar

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no habían emitido una respuesta oficial sobre la reivindicación iraní ni sobre el supuesto ataque contra las instalaciones militares en Jordania.

Irán también interceptó tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

En paralelo, la Guardia Revolucionaria afirmó haber interceptado y detenido tres buques petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz.

La información fue difundida por la agencia semioficial Tasnim, que citó a autoridades iraníes. Según el reporte, las embarcaciones fueron detenidas después de que sus tripulaciones ignoraran advertencias y continuaran utilizando una ruta considerada "insegura e ilegal" por Teherán.

El organismo militar iraní también advirtió que cualquier embarcación que acate órdenes o lo que calificó como "interferencias ilegales" de Estados Unidos en el estrecho no quedará sin consecuencias.

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria volvió a exigir el fin de las acciones militares estadounidenses y afirmó que las amenazas de Washington contra sus intereses deben detenerse.

Estados Unidos y Arabia Saudita respondieron con bombardeos

La nueva escalada se produjo después de que Estados Unidos y Arabia Saudita realizaran ataques aéreos contra posiciones de grupos armados alineados con Irán en el este de Irak.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos, la ofensiva fue lanzada después de más de 30 ataques con drones atribuidos al CGRI contra fuerzas estadounidenses y objetivos vinculados con infraestructura energética saudita durante las últimas 72 horas.

El CENTCOM indicó que los bombardeos destruyeron centros logísticos y depósitos de armamento. Además, lanzó una advertencia a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados, a quienes instó a detener sus ataques para evitar nuevas acciones militares estadounidenses.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó la participación de sus fuerzas en la operación conjunta. La cartera había informado previamente sobre la intercepción de drones que tenían como objetivo instalaciones petroleras ubicadas en las regiones oriental y de Riad.

Según las autoridades sauditas, los ataques fueron lanzados desde territorio iraquí por milicias respaldadas por Irán.

La escalada entre Washington y Teherán

La operación militar conjunta entre Estados Unidos y Arabia Saudita se produjo en un contexto de creciente tensión regional.

Washington afirmó recientemente haber frustrado un intento de ataque sorpresa con misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. El episodio se habría convertido en uno de los principales puntos de tensión entre ambos países en las últimas semanas.

De acuerdo con información difundida por Estados Unidos, entre febrero y abril de 2026 se registraron más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en Irak atribuidos a milicias alineadas con Irán.

La operación del 28 de julio fue presentada por Washington como una de las respuestas militares más directas hasta el momento.

El CENTCOM volvió a señalar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus grupos aliados como responsables de los ataques y advirtió que deberán detener sus operaciones para evitar una nueva respuesta militar.

El papel de las milicias proiraníes en Irak

Irak cuenta con decenas de milicias chiíes cercanas a Irán que, pese a formar parte formalmente de las Fuerzas Armadas iraquíes, mantienen estructuras de operación autónomas y vínculos con Teherán.

Estos grupos intensificaron sus acciones desde el comienzo de la actual escalada regional y llevaron adelante ataques contra posiciones estadounidenses y objetivos ubicados en países del Golfo Pérsico.

Ante la presión de Washington, el Gobierno iraquí inició un proceso para avanzar en el desarme de estas organizaciones. Sin embargo, las negociaciones permanecen estancadas y el plazo establecido para completar el proceso vence a fines de septiembre.

En abril, luego de nuevos ataques con drones lanzados desde territorio iraquí, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita convocó a la embajadora de Irak, Safia Taleb Al Suhail, para expresar su rechazo a las ofensivas.