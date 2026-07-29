En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Escuelas
Amenazas
Boletín Oficial

El Gobierno modificó el protocolo por amenazas en escuelas: cuáles son las nuevas medidas de las fuerzas de seguridad

La nueva resolución redefine cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante delitos informáticos que involucren a menores y amplía las excepciones para intervenir frente a riesgos de violencia en establecimientos educativos.

Banner Seguinos en google DESK
El Gobierno modificó el protocolo por amenazas en escuelas: cuáles son las nuevas medidas de las fuerzas de seguridad

El Gobierno modificó el protocolo por amenazas en escuelas: cuáles son las nuevas medidas de las fuerzas de seguridad

El Gobierno nacional introdujo cambios en el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a delitos informáticos y redefinió las condiciones bajo las cuales podrán intervenir en investigaciones que involucren a menores de edad en entornos digitales.

Leé también El video que conmociona a una escuela: una pelea terminó con un profesor internado y con fractura de mandíbula
Los docentes encabezaron un paro y pidieron mayor seguridad en las aulas. (Foto: captura video X)

Sin embargo, incorpora una serie de excepciones que permitirán mantener tareas de prevención e investigación cuando existan riesgos graves para la integridad física o la vida de menores, o para la seguridad de la comunidad.

En esos casos, las fuerzas podrán continuar con el monitoreo si existen indicios de:

  • Riesgo para la vida o integridad física de un menor.
  • Situaciones de desamparo, fuga o sustracción.
  • Conductas autolesivas o con riesgo de suicidio.
  • Delitos en curso en los que el menor sea víctima.
  • Amenazas o planificación de ataques en escuelas u otros espacios públicos que puedan afectar a menores o a la comunidad educativa.

Cómo deberán actuar las fuerzas de seguridad

La normativa dispone que, cuando durante una investigación se detecte que un menor está involucrado, la actividad policial deberá suspenderse y dejar constancia de lo actuado, notificando de inmediato a la autoridad correspondiente.

No obstante, esa suspensión dejará de ser obligatoria cuando se verifique alguno de los supuestos de excepción previstos por la resolución.

En esos casos, el personal deberá fundamentar por escrito las razones que justificaron la continuidad de la investigación y comunicar de inmediato la decisión a la autoridad responsable.

El objetivo de la modificación

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los cambios responden al crecimiento de los ciberdelitos y, especialmente, al incremento de amenazas de violencia en establecimientos educativos difundidas por internet.

La modificación se enmarca dentro del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027, que impulsa la actualización de herramientas para investigar delitos complejos en entornos digitales.

Además, complementa las tareas del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC), creado para mejorar la prevención, detección e investigación de delitos informáticos, con el objetivo de combinar una respuesta más eficaz frente a situaciones de riesgo con el respeto de las garantías y derechos previstos por la legislación vigente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Escuelas Amenazas Ministerio de Seguridad
Notas relacionadas
Conmoción: motochorros mataron a un adolescente de 17 años cuando iba a la escuela con su papá
La palabra del director de la escuela de vuelo tras la muerte del piloto: "Nadie detectó ninguna señal"
La postura del Gobierno tras los dichos de Milei contra Lula: "No hay chance de romper las relaciones con Brasil"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar