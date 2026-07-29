El triste comunicado de Nicolás Cabré luego de la muerte de su hermano que conmovió a todos

A través de una nueva historia de Instagram, el artista explicó que la programación prevista para esta semana sufrirá cambios y detalló cuáles serán las funciones que finalmente se llevarán a cabo antes de la despedida de la temporada en la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires”, informó Cabré, quien optó por mantener el contacto con el público en medio del delicado momento que vive.

Al mismo tiempo, el actor quiso llevar tranquilidad a quienes ya habían comprado sus entradas para las presentaciones que finalmente no podrán realizarse. En ese sentido, aseguró que en los próximos días darán a conocer cómo será el procedimiento para quienes resultaron afectados por la modificación del calendario.

“Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas”, aclaró el actor, anticipando que habrá precisiones para resolver cada caso.

Vale recordar que la función que estaba prevista para el domingo 26 de julio ya había sido suspendida, una decisión que ahora se suma a la reprogramación anunciada por el actor mientras transita el duelo por la muerte de su hermano.

Cuál fue la dura crítica de Flor Vigna a Nicolás Cabré en su momento más doloroso

Por estos días, Flor Vigna atraviesa un nuevo desafío profesional luego de sumarse a La Casa de los Famosos México, el popular reality del país azteca que meses atrás había contado con la participación de Sol Abraham como parte del intercambio de jugadores con Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Desde su ingreso al programa, la artista comenzó a revelar detalles de su vida y de su recorrido laboral en la Argentina, además de recordar su vínculo con Luciano Castro y referirse a una supuesta infidelidad del actor.

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó tuvo que ver con una serie de declaraciones que realizó durante una conversación con otra participante. Aunque Flor Vigna evitó mencionar de manera explícita a Nicolás Cabré, sus palabras fueron rápidamente vinculadas con el reconocido actor, con quien trabajó años atrás en una ficción de El Trece.

El fragmento de la charla fue emitido por LAM (América TV), que mostró las imágenes en las que la influencer, bailarina y cantante repasó una particular experiencia que atravesó durante los comienzos de su carrera televisiva.

Para entender a qué momento se refería, hay que regresar a fines de 2018 y comienzos de 2019, cuando Flor Vigna formó parte de Mi hermano es un clon, ficción de El Trece en la que compartió elenco con Nicolás Cabré. Durante la grabación de aquella producción surgieron distintas versiones acerca de la relación entre ambos y de la convivencia laboral que mantenían detrás de escena.

En aquel momento también habían circulado rumores sobre una supuesta incomodidad de Laurita Fernández, quien era pareja de Nicolás Cabré por entonces, debido al vínculo profesional que el actor mantenía con Flor Vigna. Con el paso del tiempo, la propia artista reconoció que existieron diferencias y ahora, desde el reality mexicano, volvió a recordar aquel episodio.

En medio de una conversación, Flor Vigna habló sobre su primer gran papel protagónico y describió al actor con el que tuvo que compartir escenas, aunque decidió no revelar su identidad. "En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor", relató frente a su compañera.

Lejos de quedarse solamente con esa descripción, la cantante avanzó sobre las dificultades que, según su relato, experimentó durante aquella producción y contó cómo se sentía al tener que interpretar determinadas escenas junto a él.

"Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas. Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba", aseguró Flor Vigna.

Finalmente, la artista realizó una reflexión sobre su propia actitud en aquella época y reconoció que, por encontrarse en los primeros pasos de su carrera, no se animaba a enfrentarse a determinadas situaciones. "Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa", concluyó.

Las declaraciones fueron analizadas en LAM por Ángel de Brito, quien destacó además el particular momento en el que volvieron a surgir estas declaraciones sobre Nicolás Cabré. El actor atraviesa horas especialmente dolorosas luego de la muerte de su hermano mayor durante el último fin de semana.

Tras conocerse la triste noticia, Nicolás Cabré utilizó sus redes sociales para despedir a su hermano mediante un emotivo mensaje. No obstante, teniendo en cuenta que Flor Vigna se encuentra actualmente aislada dentro de La Casa de los Famosos México, todo indica que la participante probablemente todavía no haya tomado conocimiento de la situación personal que atraviesa su excompañero de elenco.