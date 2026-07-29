Prime Video revela el primer avance y la fecha de estreno de "Carrie", su nueva serie

Narrada a lo largo de ocho episodios con un ritmo imparable, la serie expande el hito cultural de King, profundizando en sus personajes y tensiones mientras sigue las pequeñas elecciones cotidianas que construyen el camino hacia una noche devastadora, profundamente humana sobre la bondad frente a la crueldad y sobre si estamos presenciando el origen de una heroína, de un monstruo o de algo mucho más complejo.

Como se anunció previamente, Carrie está protagonizada por Summer H. Howell en el papel de Carrie White, elegida para el legendario rol titular tras un exhaustivo proceso de casting en el que se audicionó a más de 1,000 actores. El elenco principal de la serie también incluye a Samantha Sloyan (The Pitt) como Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) como Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) como Chris Hargensen, Joel Oulette (My Life with the Walter Boys) como Tommy Ross, Josie Totah (The Buccaneers) como Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) como Billy, Thalia Dudek (The Running Man) como Emaline, Amber Midthunder (Prey) como la señorita Desjardin, y Matthew Lillard (Man of Tomorrow) como el director Grayle.

Carrie cuenta con el showrunner Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House) como guionista y productor ejecutivo, quien además dirige cuatro episodios. Stephen King también se desempeña como productor ejecutivo. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.

La novela debut de Stephen King, Carrie, se publicó en 1974, marcando el inicio de una trayectoria en la que sus libros han vendido más de 350 millones de copias en todo el mundo. La obra permaneció 14 semanas en la lista de bestsellers de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de Brian De Palma en 1976, nominada al premio Oscar, consolidó el impacto cultural de la historia; este año se cumple el 50 aniversario de la película.

Teaser oficial de Carrie en Prime Video